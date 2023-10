DAX-indeksanalyse: Tyske aktiers nedadgående tendens er stadig intakt

DAX- indekset fortsatte sit salg, da risiciene for de europæiske, amerikanske og kinesiske økonomier fortsatte. Det faldt til et lavpunkt på €14.900 onsdag, det laveste niveau siden den 24. marts. Det tyske indeks er kollapset med over 9 % fra det højeste niveau i år.

Der er stadig økonomiske bekymringer

Det tyske DAX-indeks er kommet under pres i de seneste par måneder, da bekymringerne for den globale økonomi fortsætter. I Europa er der risiko for, at blokken synker ned i en recession. Data offentliggjort af S&P Global viste, at service-PMI’erne faldt til kontraktionszonen.

Europeans PMI for tjenesteydelser faldt til 48,7 i september, mens det sammensatte PMI faldt til 47,2. Et PMI-tal på under 50 er et tegn på, at økonomien er ved at trække sig sammen. I Tyskland faldt service-PMI til 46,4, mens det i Frankrig faldt til 44,1.

En anden rapport afslørede, at Europas detailsalg faldt kraftigt i august. Den faldt med 1,2 % i august, hvilket førte til en år-til-år stigning på 2,1 %. Økonomer forventede, at salget ville falde med henholdsvis 0,3 % og 1,2 %.

På trods af svagheden fastholdt Christine Lagarde, at Den Europæiske Centralbank (ECB) vil fastholde højere renter i længere tid.

Det samme sker i Kina, hvor ejendomsbranchen er på randen af at bryde sammen. Virksomheder som Country Garden og Evergrande hænger på en tråd. Dette er vigtigt, da ejendomssektoren er den største del af den kinesiske økonomi.

Kina er også en afgørende del af mange virksomheder i DAX-indekset. Firmaer som BMW, Volkswagen og Mercedes ser Kina som deres største markeder.

I mellemtiden imploderer det amerikanske obligationsmarked, da renterne stiger til det højeste niveau i mere end to årtier. Den 10-årige obligationsrente sprang til et højdepunkt på 4,70%, mens den 30-årige er steget til mere end 5%.

Tilsammen har DAX-indeksselskaber at gøre med aftagende økonomier på deres nøglemarkeder, strammere likviditet og højere renter.

DAX indeks prognose

DAX-diagram af TradingView

DAX 40-indekset dannede et stigende kilemønster, som jeg dækkede her . I prishandlingsanalyse er dette mønster et af de mest bearish på markedet. Den har nu bevæget sig under de nederste sider af kilemønsteret. Det er også kollapset under den vigtige støtte på €15.503, det laveste niveau i juli og 22. august.

Det har bevæget sig under 200-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens MACD har bevæget sig under neutralpunktet. Derfor vil indekset fortsætte med at falde i de kommende dage, da sælgerne målretter nøglestøtten til €14.476 (laveste 20. marts). Denne pris er ~4,67% under det nuværende niveau.

