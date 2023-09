DAX-indeks: Flere dårlige nyheder for tyske aktier

DAX- indekset har bevæget sig sidelæns i de sidste par måneder, da det momentum, der startede tidligere i år, aftog. Indekset, som følger de største børsnoterede tyske selskaber, handlede til €15.738, et par point under det højeste niveau på €16.521 fra år til dato.

europæisk økonomisk svaghed

Copy link to section

DAX og andre europæiske indekser som CAC 40 og FTSE MIB er kommet under pres for nylig, da investorer fortsat er bekymrede over regionens økonomi.

Økonomiske tal offentliggjort i torsdags viste, hvor dårligt den europæiske økonomi har det. I Tyskland viste data, at industriproduktionen faldt med 0,8 % i juli, hovedsagelig på grund af et kraftigt fald i bilfremstilling. Det var den tredje måned i træk med fald.

Rapporten betyder, at økonomien sandsynligvis vil trække sig sammen igen i tredje kvartal. Det er gået ind i en stejl recession efter at være svækket i de seneste tre kvartaler. Dette er en stor begivenhed, da Tyskland er motoren, der driver Europa.

En vigtig bekymring for den tyske økonomi er, at den for det meste afhænger af bilsektoren. Nu, hvor mange tyske virksomheder går over til elektriske køretøjer, er der bekymringer om indvirkningen på økonomien. Elbiler kræver færre arbejdere, og virksomheder fra Kina og USA har en stor markedsandel.

Yderligere har de fleste tyske bilfirmaer en stærk markedsandel i Kina, hvor virksomheder som Xpeng, Li Auto og Byd dominerer. I USA har firmaer som Tesla og Hyundai en stærk andel af el-markedet, mens tyske virksomheder kæmper.

En anden bekymring er, at den tyske boligsektor oplever et stort fald. Huspriserne faldt med 6,8 % i juni, da realkreditrenterne steg. Flere virksomheder i sektoren har indgivet en konkursbegæring for nylig.

DAX-indekset faldt også efter endnu et sæt svage økonomiske tal fra Europa. Ifølge Eurostat steg økonomien med 0,3% i 2. kvartal, analytikere mener, at opsvinget vil tage længere tid. Europæiske tal er vigtige for tyske aktier, da de fleste af dem regner blokken som det største marked.

Vigtigst er det, at likviditeten i Europa er tørret ind, da Den Europæiske Centralbank (ECB) har leveret flere renter i år.

DAX indeks prognose

Copy link to section

Save

Det daglige diagram afslører, at DAX-indekset har været under pres de seneste par uger. Det havde dannet et stigende kilemønster før det nylige udbrud. I prishandling er dette et af de mest nøjagtige bearish tegn.

DAX-indekset har nu bevæget sig under de 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Det nærmer sig også det vigtige støtteniveau på €15.503. Derfor formoder jeg, at indekset snart vil have et bearish breakout, da sælgere målretter nøglestøtten til €15.000.

Save