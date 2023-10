USD/RUB: Udsigter for rubel, da Rusland indfører ny valutakontrol

USD/RUB- kursen fortsatte med at falde i denne uge, da den russiske rubel fik et stærkt comeback. Parret faldt til et lavpunkt på 91,86 i tirsdags, meget lavere end det højeste år til dato på 102,15.

Russiske rubel rebounds

Den russiske rubel har taget et stærkt opsving i de seneste par uger, hjulpet af de forhøjede råoliepriser og valutakontrol. Det har også gjort det godt, hjulpet af den igangværende valutakontrol fra den russiske regering.

Den seneste valutakontrol fandt sted i denne uge, da regeringen satte nye regler for virksomheder, der forlader deres russiske aktiviteter. Ifølge FT skal disse lande enten sælge deres aktiviteter i rublen.

Alternativt kan disse virksomheder acceptere udenlandsk valuta som den amerikanske dollar eller euroen. Men i dette tilfælde skal disse virksomheder acceptere en længere forsinkelse, der kan føre til betydelige tab.

Regeringens håb er, at disse nye kapitalkontroller vil forhindre kapitalflugt fra disse virksomheder. Virksomheder som Coca-Cola, Heineken og PwC har forladt det russiske marked siden krigen startede.

Den russiske regering og centralbanken har annonceret forskellige tiltag for at redde valutaen. Centralbanken har hævet renten flere gange i år, mens regeringen har tvunget store virksomheder til at sælge noget af deres udenlandske valuta.

USD/RUB-parret har også trukket sig tilbage af andre årsager. For det første klarer den russiske økonomi sig godt hjulpet af de stigende militærudgifter. Arbejdsløsheden er fortsat på 3,0 pct.

Også Rusland tjener stadig milliarder af dollars, når prisen på råolie stiger. I et notat tirsdag advarede Verdensbanken om, at prisen kan ramme 150 dollars, hvis krigen mellem Israel og Hamas eskalerer.

Yderligere er der tegn på, at Rusland har vundet krigen mod Ukraine. Ukraines modoffensiv er slået fejl, mens Rusland besidder en femtedel af landet. Også russiske aktier er steget til et højdepunkt i flere år.

USD/RUB teknisk analyse

Det daglige diagram viser, at USD til RUB-kursen har været i en stærk bullish trend i år. Det har for nylig dannet et dobbelt-top-mønster på 102,01. I prishandlingsanalyse er dette mønster normalt et godt bearish tegn.

USD to rub-parret har bevæget sig under den nedre side af den stigende kanal vist med rødt. Det er også faldet under 50-dages og 25-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). De to MA’er har endda lavet et bearish crossover-mønster.

Derfor er udsigterne for parret bearish, med det næste niveau at se er det psykologiske niveau på 85. Det alternative scenarie er, hvor aktien genopretter og tester det centrale psykologiske niveau på 100.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.