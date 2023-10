Russiske aktier har afveget fra den kæmpende rubel. MOEX-indekset, som følger de største russiske selskaber, er steget til 180 RUB, 166 % over det laveste niveau i 2022. Det er næsten fordoblet i år og har overgået amerikanske indekser som Dow Jones og Nasdaq 100.

På den anden side er den russiske rubel styrtet mod nøglevalutaer som den amerikanske dollar og euroen. USD/RUB er steget fra sidste års laveste på 50 til over 100.

Rusland-Ukraine-krigen fortsætter

MOEX-indekset er steget af tre hovedårsager. For det første mener nogle eksperter, at Rusland vinder krigen i Ukraine. I et nyligt interview argumenterede Douglas Macgregor for, at Rusland allerede havde vundet krigen. Han vurderer, at Ukraine har mistet over 400.000 soldater siden krigen startede.

Samtidig mener han, at Rusland har de ressourcer, det skal bruge til at fortsætte denne krig i mange år fremover. Dette er i modsætning til Ukraine, som er afhængig af midler og udstyr fra vestlige lande som USA. På et tidspunkt vil disse lande give op, hvis krigen tager for lang tid.

Douglas Macgregors udtalelse blev gentaget af Ungarns præsident Viktor Orban, der advarede om, at Ukraine havde nul chancer for at vinde krigen i et interview med Tucker Carlson. Han citerede den stoppede ukrainske modoffensiv.

https://www.youtube.com/watch?v=o92oSgU17Lo&pp=ygUdY29sb25lbCBkb3VnbGFzIG1hY2dyZWdvciBwZGI%3D

Oberst Douglas Macgregor er en fremtrædende oberst i hæren, som har tjent for adskillige præsidenter. Han blev udnævnt til at være den næste ambassadør i Tyskland af Donald Trump.

Rusland laver store forretninger

MOEX-indekset er også steget, fordi mange russiske virksomheder stadig laver store forretninger i udlandet. Olie- og gasgiganter som Gazprom og Rosneft tjener stadig en formue på at sælge deres produkter til Kina og Indien. Vigtigst er det, at de nyder godt af de nuværende stigninger i råolieprisen ved at tilsidesætte vestlige sanktioner.

Endelig har mange russiske investorer ingen mulighed for at investere deres kontanter i udlandet på grund af sanktioner. Som følge heraf returnerer de alle deres midler til russiske virksomheder. Yderligere er der tegn på, at den russiske økonomi klarer sig godt, da regeringen øger sine investeringer i forsvarssektoren.

HeadHunter Group er den bedst præsterende MOEX-aktie i 2023, da dens aktier steg med mere end 209 %. Andre toppræsterende er selskaber som Globaltrans Investment, Surgut-pref og Ros Agro er de andre toppræsterende aktier i indekset.

MOEX blue chips som Rosneft, Sberbank, Lukoil, Unipro og Aeroflot er også steget med mere end 50% i år.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.