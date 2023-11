Vindenergiboblen brister, da Ørsted-aktiens kurs kollapser

Vindenergiindustrien gennemgår et hårdt problem, da renten stiger, hvilket øger bygge- og vedligeholdelsesomkostningerne. Ørsted-aktien faldt onsdag med mere end 20 %, en uge efter Siemens Energy-aktien steg med over 30 %. Aktien er kollapset med mere end 60 % fra sit højeste punkt i år.

Vindenergi problemer

Der er stigende risiko for, at vind- og solindustrien bryder sammen. I september optog Storbritannien, hvad The Guardian sagde, var den ‘største ren energikatastrofe’ i årevis. Landets auktion for de næste vindprojekter gav ingen bud, da virksomheder advarede om de stigende omkostninger.

I mellemtiden sendte en række guvernører i USA et brev til Biden, hvor de opfordrede den føderale regering til at støtte vindindustrien. Guvernørerne nævnte de skyhøje omkostninger i industrien og forsyningskædeforstyrrelser.

Og i sidste uge kollapsede Siemens Energy-aktiekursen, efter at selskabet henvendte sig til regeringen for at få finansieringsgarantier. Virksomheden vil have over 16 milliarder dollars i statsgarantier, efterhånden som dets forretning går langsommere. Og i Kina advarede Xinjiang Goldwind om, at dets overskud styrtede med 98 %.

Og nu slår Ørsted, en førende virksomhed i vindenergibranchen alarm om sin forretning. Selskabet sagde, at det ville bogføre en værdiforringelse på 4 milliarder dollars på projekter i USA.

Derfor er der stigende risici for, at selskabets forretning vil fortsætte med at kæmpe, bortset fra større investeringer fra regeringens side. I en rapport sagde firmaet, at dets EBITDA for årets første ni måneder var DKK 15,4 milliarder, en lille stigning fra samme periode i 2022.

Selskabets samlede underskud var på 19,9 mia. kr., mens afkastet på den investerede kapital (ROCE) faldt til -14%. CEO sagde:

“Derfor har vi, som en del af vores igangværende gennemgang af vores amerikanske havvindportefølje, besluttet at indstille udviklingen af Ocean Wind 1 og Ocean Wind 2. Samtidig har vi truffet den endelige investeringsbeslutning om 704 MW-revolutionen Vindprojekt.”

Ørsted aktiekurs prognose

Orsted-diagram af TradingView

Det ugentlige diagram viser, at Ørsted-aktien er faldet hårdt de seneste måneder. Helt præcist er aktierne faldet med næsten 80% fra det højeste punkt nogensinde. Og situationen forværres, da aktien er på vej mod de største ugentlige fald siden august.

Ørsted-aktien har holdt sig under alle glidende gennemsnit og det vigtige støtteniveau på 540,8 kr., det laveste niveau i maj. Mens aktien er klart oversolgt, er der derfor en sandsynlighed for, at nedadgående tendens vil fortsætte med at falde. Hvis dette sker, vil det næste vigtige niveau at se på 200 kr.

