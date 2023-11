Zilliqa, Tron, Near Protocol-priserne er stabile forud for FOMC-beslutningen

Kryptovalutapriser sluttede sig til amerikanske aktier i et større rally, da handlende ventede på den vigtige beslutning fra Federal Open Market Committee (FOMC). Dow Jones steg med mere end 250 point, mens S&P 500 og Nasdaq 100 steg med over 0,80 %.

Tæt på, Tron, stiger Zilliqa-tokens

Near Protocol (NEAR)-mønten var den bedst ydende token i onsdags, da den sprang til det højeste niveau siden juli. Den er steget de seneste 12 dage i træk og med næsten 50 % fra det laveste niveau i oktober.

Near er hoppet foran den kommende NearCon-begivenhed, der er planlagt til den 7. november. Begivenheden har en tendens til at have flere store begivenheder, der flytter dets økosystem

Tron (TRX)-prisen fortsatte også sit bullish rally, hvilket gør den til den bedst ydende store kryptovaluta i år. Mønten sprang til $0,1007, det højeste punkt siden november 2021.

Tron er hoppet på grund af den stærke ydeevne af sit økosystem. Den samlede værdi låst (TVL) i JustLends økosystem er steget til mere end $5,7 milliarder, hvilket gør det til den tredjestørste spiller i branchen efter Lido og Maker. Faktisk svæver Justs JST-token, et governance-token, nær det højeste punkt siden maj sidste år.

Zilliqa- prisen fortsatte også med at stige. ZIL-tokenet steg til et højdepunkt på $0,020, det højeste punkt siden august i år. I modsætning til Near Protocol og Tron har Zilliqas økosystem været relativt dæmpet i de sidste par måneder. Data fra DeFi Llama og DappRadar viser, at de fleste dApps i økosystemet kun ser lidt markedshandling.

Zilliqa vs Near Protocol vs Tron

Federal Reserves beslutning

Den næste nøglekatalysator for Near Protocol, Zilliqa og Tron-priserne er den kommende Fed-beslutning. De fleste analytikere mener, at Fed vil sætte sine renteforhøjelser på pause til andet møde i træk.

Fed kæmper med adskillige udfordringer i den amerikanske økonomi. Inflationen er stadig stædigt høj, mens økonomien virker robust. Økonomiske data offentliggjort i sidste uge viste, at BNP voksede med 4,9 % i 3. kvartal, da forbrugernes forbrug forblev modstandsdygtige.

Obligationsmarkedet blinker dog med røde tegn, da de 10-årige og 30-årige obligationsrenter forbliver på det højeste punkt i mere end et årti. Som et resultat bruger regeringen nu over 800 milliarder dollars på at betale sin gæld, og tallet kan snart ramme 1 billion dollars. Disse altcoins vil sandsynligvis reagere på den næste handling fra Securities and Exchange Commission (SEC). Analytikere mener, at regulatoren endelig vil godkende Bitcoin ETF’er af folk som Blackrock, Invesco og Ark Invest inden årets udgang.

