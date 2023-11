USD/DKK: Danske kroner står over for risici, da Novo Nordisks salg stiger

Den danske krone har bevæget sig sidelæns i de seneste par uger, mens investorer ser på handlingerne fra landets centralbank. EUR/DKK og USD/DKK -parrene reagerer også på Novo Nordisks stærke resultater, som er verdens største virksomhed. Ifølge TradingView handlede USD/DKK-parret på 7,02 torsdag, mens EUR/DKK holdt fast på 7,46.

Novo Nordisks indtjening

Den største danske nyhed i torsdags kom fra Novo Nordisk, landets største virksomhed. I en erklæring sagde firmaet, at dets samlede salg steg med 38% i sidste kvartal til DKK 58,73 milliarder, hvilket svarer til $8,2 milliarder. Driftsresultatet steg med 47 pct.

Novo Nordisks forretning har været i søgelyset i år på grund af succesen med Wegovy og Ozempic. De to lægemidler er gået viralt, især i USA, hvor millioner af virksomheder køber dem. Faktisk steg Wegovys salg til over 10 milliarder DKK i kvartalet.

Novo Nordisk er en vigtig virksomhed for Danmark og den danske krone. For det første har virksomheden en markedsværdi på over 436 milliarder dollar, højere end det årlige danske BNP på over 395 milliarder dollars. Det er den største private arbejdsgiver og skatteyder i landet. Det betalte over 1,3 milliarder dollars i skat i 2022, og tallet forventes at stige.

Novo Nordisk er vigtig for DKK-valutaen af en anden grund. For det første tjener det størstedelen af sin omsætning i USA i USD. Derfor har dets kontante hjemsendelse til Danmark en tendens til at have indflydelse på valutaen.

Mere så er virksomheden den største i en sektor, der tegner sig for det meste af økonomien. Hvis man ser bort fra medicinalindustrien, ville Danmarks økonomi faktisk være faldet i sidste kvartal.

Denne situation indebærer nye risici for dansk økonomi. For eksempel har vi set Sydkorea gå gennem boom og buste cyklusser på grund af sin afhængighed af Samsung. På samme måde så vi Finland gå gennem et tabt årti efter Nokias tilbagegang.

I Novo Nordisks tilfælde er udfordringen, at vægttabsmedicinindustrien er ved at blive meget konkurrencedygtig fra folk som Eli Lilly og Pfizer.

USD/DKK teknisk analyse

Det daglige diagram viser, at USD til DKK-kursen har bevæget sig sidelæns de seneste par uger. Det har dannet et bullish flagmønster, som er vist med grønt. Parret forbliver også over de 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit, hvilket gjorde et gyldent kryds for nylig.

Det er også et par point under Fibonacci Retracement-niveauet på 38,2 %. Derfor er udsigterne for parret bullish, hvor det oprindelige mål er det højeste år til dato på 7,14. Et træk over det niveau vil se, at den hopper tilbage til 50% retracement på 7,20.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.