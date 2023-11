Årets største kryptohistorie skete lige og sendte chokbølger på tværs af branchen. Efter et par timers overvejelser fandt en jury i New York Sam Bankman-Fried (SBF) skyldig i alle syv anklager mod ham.

Han havde ingen chance, da regeringen fremlagde en solid sag mod ham. Og vigtigst af alt havde hans tidligere ledende medarbejdere, inklusive Caroline Elison, alle erkendt sig skyldige og vidnet imod ham.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

I alt står Sam Bankman-Fried over for mere end et årti i fængsel, hvor de fleste analytikere forventer, at han skal afsone mindst 15 år. Han står også over for yderligere sigtelser i New York. For eksempel er han blevet anklaget for at have ydet ulovlige kampagnebidrag, som kan få ham til at få flere år.

https://www.youtube.com/watch?v=Wr50fstxyLQ

Do Kwon kunne være i problemer

Copy link to section

SBFs dom sendte rystelser til to andre højtprofilerede kryptochefer: Terras Do Kwon og Safemoons John Karony. Do Kwon, en sydkoreaner, risikerer årtier i fængsel i både sit hjemland og USA.

Han sidder nu i et fængsel i Montenegro, hvor han blev fanget, da han flygtede til Dubai. Anklagere i de to lande anklager ham for at lede en gigantisk krypto-svindel, der førte til over 40 milliarder dollars i tab.

Sagens kerne er, at Do Kwon kom med forkerte udsagn om sikkerheden ved TerraUSD, en algoritmisk stablecoin. I modsætning til Tether og USD Coin blev mønten ikke understøttet af nogen fiat-valutaer. I stedet bevarede den sin binding gennem kompleks computerteknik.

En af de falske påstande handler om Chai, et fintech-produkt populært i Sydkorea. Do Kwon hævdede, at virksomheden drev ved hjælp af Terras teknologi. Dette var et vigtigt skridt, da mange investorer så det som en god brugssag for Terras platform. Mens Chai brugte Terra oprindeligt, stoppede det i 2020.

Do Kwon sidder nu i fængsel for at bruge forfalskede dokumenter. Han forbliver også varetægtsfængslet, mens han gennemgår udleveringsprocessen. Analytikere mener, at Dow Kwon også står over for årtier i fængsel.

Hvad med John Karony?

Copy link to section

John Karony er en anden kryptochef, der er i virkelige problemer med loven. Han blev anholdt i denne uge og står over for flere anklager for underslæb og værdipapirsvindel i New York.

I modsætning til Do Kwon og SBF er Karony ikke en mainstream-figur i kryptoindustrien. Han grundlagde Safemoon, en mememønt, der blev populær i 2021 under mememøntvanviddet.

Safemoon lovede indehaverne bemærkelsesværdige afkast ved blot at købe og holde det. Nu hævder anklagere, at Karony og hans medanklagede brugte pengene på at købe overdådige ting som køretøjer og huse. I alt brugte de over 200 millioner dollars i kundemidler. I en udtalelse sagde anklageren:

“Som påstået vildledte de tiltalte bevidst investorer og omdirigerede millioner af dollars for at sætte skub i deres grådige plan og berige sig selv ved at købe en tilpasset Porsche-sportsvogn, andet luksuskøretøj og fast ejendom.”

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.