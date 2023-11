USD/RUB: Rublen iscenesætter et comeback, mens Ruslands økonomi boomer

USD/RUB -kursen nærmer sig et nøglepsykologisk niveau, efterhånden som det russiske rubel-comeback fortsætter, og det amerikanske dollarindeks (DXY) trækker sig tilbage. Parret faldt til et lavpunkt på 92,50 mandag og svæver nær det laveste niveau siden 17. august i år. Det er faldet med næsten 10 % fra det højeste punkt i år.

Rusland ser ud til at vinde

Krigen i Ukraine fortsætter, hvor de to lande mister tusindvis af soldater. Mens krigen langt fra er slut, er der tegn på, at Rusland vinder. For det første besætter Rusland stadig over en femtedel af Ukraine, og dets økonomi holder sig godt på trods af vestlige sanktioner. Ukraines modoffensiv er gået i stå.

Yderligere er der tegn på, at vestlige lande er ved at miste momentum for at finansiere krigen, som kan tage år at afslutte. I USA har et betragteligt antal republikanere afvist opfordringer til at finansiere Ukraine.

Det vigtigste er, at Rusland nyder godt af de høje priser på råolie. Brent står på $85, mens West Texas Intermediate (WTI) ligger på $80. Rusland har formået at omgå de vestlige landes priskontrolpolitik.

Det er den i stand til at opnå ved at bruge gamle tankskibe, der ikke spores af vestlige lande. Samtidig har Rusland været i stand til at flytte sit olie- og gassalg fra vestlige lande til f.eks. Indien og Rusland.

Som følge heraf mener analytikere nu, at Rusland vil nå sit budgetunderskudsmål på 2 %. For nogle måneder siden forventede nogle vestlige lande, at deres underskud ville være mellem 5 % og 6 %. Ruslands olieindtægter mere end fordobledes i oktober i forhold til måneden før.

Den russiske rubel klarer sig også godt, da investorerne reagerer på den igangværende valutakontrol af russiske myndigheder. Disse kontroller betyder, at vestlige virksomheder, der forlader Rusland, er begrænset til, hvordan de vil udbetale. De kan enten sælge deres virksomheder i rubler eller i fremmed valuta. Sidstnævnte mulighed er længere og ret ineffektiv.

Ydermere klarer den russiske økonomi sig godt, med arbejdsløsheden på 3 %, mens MOEX-indekset har været en af de bedste i år.

Den russiske rubel er også steget, efterhånden som det amerikanske dollarindeks (DXY) har trukket sig tilbage efter sidste uges Fed-beslutning og data for non-farm payrolls (NFP).

USD/RUB teknisk analyse

USD/RUB-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at USD til RUB-kursen har bevæget sig nedad de seneste par dage. Den er faldet under den nedre side af den stigende kanal, som er vist med rødt. 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit har dannet et bearish crossover-mønster.

Samtidig har Relative Strength Index (RSI) og Stokastisk Oscillator peget nedad. Dette er et tegn på, at den russiske rubel er ved at tage fart. Derfor er udsigterne for parret bearish, med det næste punkt at se er det psykologiske punkt på 90.

