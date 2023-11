Disse 5 DAX-indeksselskaber er i problemer, da deres aktier dykker

Tyske aktier klarer sig ikke godt, da økonomien gennemgår betydelige udfordringer. De seneste data viste, at erhvervstilliden er faldet, mens PMI’erne for fremstilling og service er forblevet under 50.

Yderligere data afslørede, at landets økonomi faldt i tredje kvartal, hvilket førte den ind i en recession. Dette gør det til en af de dårligst præsterende store økonomier i verden.

Den afgørende bilsektor står også over for adskillige modvind, efterhånden som kinesiske virksomheder fortsætter med at tage over. Som følge heraf er DAX- indekset trukket tilbage fra sidste års højdepunkt på €16.524 til de nuværende €15.100. Dette er nogle af de største undervældende DAX-indekskomponenter.

Bayer

Bayer (ETR: BAYN) er en af de dårligst præsterende virksomheder i DAX-indekset. Aktierne dykkede til et lavpunkt på 40,37 € onsdag, 36 % under det højeste punkt i år og 58 % fra det højeste niveau i juni 2017.

Bayers udfordringer kom fra opkøbet af Monsanto for 68 milliarder dollar, hvilket førte til store forpligtelser. Siden da har dets økonomiske resultater været ret svage. Onsdag sagde selskabet, at dets salg faldt til €10,8 milliarder, mens dets EBITDA faldt med 31% til €1,8 milliarder.

Nu overvejer virksomheden at udskille sin forbrugersundhedsforretning. Dette er i tråd med, hvad andre virksomheder som Johsnon & Johnson og AstraZeneca har gjort. Aktivister vil have det til at flytte fra afgrødevidenskab helt. I en erklæring sagde administrerende direktør:

“Vi er ikke tilfredse med dette års præstation. Næsten 50 milliarder euro i omsætning, men nul cash flow er simpelthen ikke acceptabelt. Vores mission har ikke altid været i centrum i vores operationer. Det vil ændre sig. Vi redesigner Bayer til kun at fokusere på det, der er afgørende for vores mission – og at slippe af med alt andet.”

Siemens energi

Siemens Energy er en anden kæmpende DAX-indekskomponent. Som vi skrev for nylig , anmodede virksomheden om over 16 milliarder euro i garantier fra regeringen. Det havde for nylig advaret om, at det ville tabe milliarder af dollars i år.

Siemens Energys forretning kæmper, da efterspørgslen efter vindprojekter aftager. Det er også blevet tvunget til at reparere for salg af defekte vindmøller. Senest er flere virksomheder som Ørsted blevet tvunget til at opgive deres vindprojekter.

Som følge heraf er Siemens Energy-aktien kollapset med næsten 50 % i år, hvilket gør det til de dårligst præsterende virksomheder i DAX-indekset.

https://www.youtube.com/watch?v=qI_5Oj8CxMI&pp=ygUOc2llbWVucyBlbmVyZ3k%3D

Sartorius

Sartorius, en af de største medicinalvirksomheder i Tyskland, klarer sig heller ikke godt. Dens aktie har klaret sig dårligere end de andre globale medicinalvirksomheder. Det er faldet med 20 % i denne måned og med over 38 % i 2023.

Virksomheden har skylden sin præstation til den bløde kundeefterspørgsel på tværs af alle sine segmenter. Det samlede salg i årets første ni måneder faldt med 16,4 % til 2,5 milliarder euro. Dets underliggende EBITDA faldt med 30 % til 733 millioner euro, mens marginen faldt til 28,8 %.

Sartorius skyldte også ydeevnen til Bioprocess Solution-divisionen, hvor dens omsætning faldt med 17,7 % til 1,99 milliarder euro.

Daimer og Mercedes

De andre top DAX-indeksselskaber, der ikke klarer sig godt, er i bilindustrien. Daimler og Mercedes Benz aktiekurser er faldet med over 10% i den seneste måned. Volkswagen og BMW har også klaret sig dårligere end markedet i de seneste måneder.

Tyske bilproducenter står over for stor modvind, da høje renter fører til lavere salg. Og vigtigst af alt, disse virksomheder gennemgår udfordringer som konkurrence fra kinesiske mærker som Nio, XPeng og Li Auto. Som følge heraf har Europa-Kommissionen iværksat en undersøgelse af Kinas subsidier.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.