BTC-mønster er gode nyheder for OKB, Huobi Token, Cardano, Chainlink, Solana

Bitcoin er tilbage. Dens pris steg til det højeste år til dato på $37.000, da efterspørgslen fortsatte med at stige. BTC-prisen steg med mere end 137% fra det laveste punkt i 2022. Som følge heraf nærmer den samlede markedsværdi for alle kryptovalutaer $1,4 billioner. Denne tendens har ført til mere opside for de fleste kryptovalutaer som OKB, Huobi Token, Chainlink, Cardano og Solana.

Hvorfor Bitcoin-prisen stiger

Der er flere grunde til, at Bitcoin-prisen stiger. For det første var den seneste nyhed en Bloomberg-rapport, der sagde, at det potentielle Bitcoin ETF- godkendelsesvindue var åbnet. Vinduet for godkendelse af Blackrock’s, Franklin Templeton og Invesco åbnede torsdag. Analytikerne forventer, at godkendelsen sker inden 10. januar.

For det andet stiger Bitcoin-prisen i takt med, at futures-renten stiger. Data viser, at den åbne interesse for CME er steget til 100.000 BTC for første gang på rekord. I alt steg den åbne rente for Bitcoin futures til et højdepunkt på 15,9 milliarder dollar torsdag, det højeste punkt siden 7. april sidste år. Det meste af denne åbne interesse er i Binance, CME, OKX og Deribit.

CME Futures Open Interest just surpassed 100,000 BTC for the first time ever pic.twitter.com/9Kq8LZC2dF — Will (@WClementeIII) November 8, 2023

For det tredje er BTC-prisen steget på grund af Federal Reserve. I sin beslutning i sidste uge lod banken renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 %. Det lod også døren stå åben for flere rentestigninger. De fleste analytikere mener dog, at banken ikke vil hæve renten igen.

Som et resultat er amerikanske aktier steget, mens obligationsrenterne er faldet. De 10-årige og 30-årige obligationsrenter faldt til henholdsvis 4,54 % og 4,6 %. Spændet mellem det 10-årige og 2-årige er faldet til minus 44,58. I de fleste perioder klarer Bitcoin sig godt, når obligationsrenterne skrider.

Yderligere er Bitcoin-prisen steget på grund af forventningerne om halvering, hvilket vil ske i april. Bitcoin klarer sig godt forud for halveringsbegivenheden, da det reducerer udbuddet.

Det vigtigste er, at mønten er sprunget, fordi den har bekræftet, at den er et reelt aktiv. Det har overlevet adskillige store begivenheder i det sidste årti. Nogle af topbegivenhederne var kollapset af Mt. Gox, FTX, Terra, Three Arrows og Celsius. Det har også gjort det godt i dette højrentemiljø.

Altcoins til gavn

Bitcoins rally kan føre til mere opside for andre altcoins. Chainlink (LINK)-prisen sprang til et højdepunkt på $7,33, hvilket var omkring 50% fra det laveste niveau i juni i år. Mønten vil sandsynligvis gavne, fordi andre kryptovalutaer vender tilbage. Det vil også gavne på grund af væksten i tokenisering og decentraliseret finansiering (DeFi).

De andre tokens, der er sat til fordel, er centraliserede og decentraliserede finanstokens (DeFi). Tokens som OKB, Huobi Token (HT) og Uniswap (UNI) vil drage fordel, når efterspørgslen efter kryptovalutaer stiger. De fleste af disse børser har oplevet højere volumen i de seneste par uger.

Andre altcoins, der kunne være til gavn, er Tron, Solana og Cardano. Disse tokens er nogle af de største spillere i kryptoindustrien. Tron’s (TRX) er faktisk hoppet til et højdepunkt på $0,10 og svæver nær det højeste punkt siden 2021.

Tilsvarende er priserne på Solana og Cardano steget med over 50 % fra det laveste punkt i år. Denne tendens vil sandsynligvis fortsætte med at stige i de kommende måneder, hvis Bitcoin-rallyet tager til.

