Forudsigelser om kryptopriser: Storj, Hifi Finance, EOS, Alchemy Pay (ACH)

Kryptovalutaer var de bedst ydende aktiver på det finansielle marked i denne uge. Ethereum steg over $2.000 for første gang siden april sidste år. Tilsvarende steg Bitcoin- prisen til $37.000, mens den samlede markedsværdi for alle kryptovalutaer steg til over $1,4 billioner.

Der var flere breakout-stjerner i løbet af ugen. Bonk, Solana meme-mønten, der boomede i januar steg med mere end 200 %. Andre topspillere var Ethereum Classic, DeXe og ORDI. Denne artikel vil se på andre kryptovalutaer, der voksede som Storj, Alchemy Pay, Hifi Finance og EOS.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Storj prisudsigt

Copy link to section

Storj er en stor blockchain-platform, der har til formål at løse de største udfordringer, som både virksomheder og enkeltpersoner oplever. Dens niche ligger i de decentraliserede lagringsløsninger, hvor den giver enheder mulighed for at gemme dokumenter, filer og andre data på platformen.

Storj adskiller sig fra populære platforme som DropBox og Box ved, at den bruger decentraliseret lagerinfrastruktur. Storj-tokenet er blevet parabolsk, hjulpet af det stærke kryptorally. På det daglige diagram ser vi, at det steg til et højdepunkt på $0,950, det højeste niveau siden juni 2022.

Mønten har krydset flere vigtige modstandspunkter under denne bølge. Det sprang over nøglemodstandspunktet ved $0,5430, det højeste punkt i oktober og $0,5821 (højde 5. juli).

Storj-prisen er hoppet over alle glidende gennemsnit og nærmer sig 23,6% Fibonacci Retracement-niveau. Derfor er udsigterne for STORJ stadig positive, og det næste mål at se er på $1,0. Stop-loss af denne handel vil være på $0,70.

Hifi Finance pris forudsigelse

Copy link to section

Hifi Finance er en lille, men hurtigt voksende spiller i blockchain-industrien. Det giver fastforrentede lån mod digitale aktiver på Ethereum-netværket. Ligesom andre kryptovalutaer har Hifi været i et stramt område under den seneste kryptovinter.

Denne konsolidering sluttede i denne uge, da tokenet steg til et højdepunkt på $1,20, det højeste punkt siden den 17. september. På sit højeste steg den med over 154 % fra det laveste niveau i oktober. Dette gør det til et af de dårligst ydende tokens i verden.

Hifi er hoppet over det vigtige modstandspunkt på $0,9336 og det 50-dages glidende gennemsnit. Også det relative styrkeindeks (RSI) er hoppet til det overkøbte niveau, mens det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) peger opad.

Derfor formoder jeg, at tokenet vil genoptage den nedadgående trend, så snart sælgerne målretter nøglestøtten til $0,9336.

EOS pris prognose

Copy link to section

EOS-diagram af TradingView

EOS- kryptoprisen havde en stærk præstation i denne uge. Det steg, efter at det kom frem, at en tidligere leder af New York Stock Exchange (NYSE), som nu leder Bullish Exchange, overvejede at afgive et bud på FTX. Bullish er en lidet kendt kryptobørs, der blev dannet af Block.one, skaberen af EOS.

Det daglige diagram viser, at EOS token-prisen bundede på $0,518, hvor den dannede et dobbeltbundsmønster. I de fleste tilfælde er dette mønster et af de mest bullish på markedet. Nu har mønten bevæget sig over nøglemodstandspunktet ved $0,6462, dobbeltbundens halsudskæring.

EOS token har nu bevæget sig over det 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har dannet et bullish divergensmønster. Derfor er udsigterne for mønten stadig positive, og det næste vigtige punkt at se er på $0,8341, det højeste punkt den 14. juli. Denne pris er omkring 21% over den nuværende pris.

Alchemy Pay prisprognose

Copy link to section

ACH-diagram af TradingView

Alchemy Pay (ACH)-prisen bevægede sig også ind i et tyremarked i denne uge. Denne præstation skete efter, at Binance omfavnede sin teknologi, da det lancerede Cardrypto, en betalingsplatform.

Go grab your first crypto card powered by #AlchemyPay at just $0.01 and start spending your crypto like cash!

👇See the instructions below$ACH https://t.co/GG4y9zjb4f — Alchemy Pay|$ACH: Fiat-Crypto Payment Gateway (@AlchemyPay) November 10, 2023

ACH-tokenet har været i en stærk optrend for nylig. Det sprang fra et lavpunkt på $0,0127 i oktober til et maksimum på $0,025. Det er nu på det højeste punkt siden 9. juni i år. Det er steget over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit.

Samtidig er Relative Strength Index (RSI) hoppet over det overkøbte niveau. Derfor er udsigterne for tokenet bullish, og det næste niveau at se er på $0,03, hvilket er omkring 30% fra det nuværende niveau.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.