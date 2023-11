Her er grunden til, at Peter Schiff tager helt fejl om Bitcoin

Peter Schiff, en velkendt markedsekspert, har ret i mange ting, såsom den stigende amerikanske offentlige gæld og risiciene ved den amerikanske dollar. Til en vis grad har han også ret i guld, det største ædelmetal i verden. Efter min mening tager han dog helt fejl omkring Bitcoin (BTC).

Schiff tror på, at Bitcoin vil kollapse

Peter Schiff er en populær skikkelse i finanssektoren. Han er cheføkonom for Euro Pacific Asset Management, en finansiel virksomhed, der tilbyder formue- og formueforvaltning. Schiff driver også Schiff Gold, et firma, der beskæftiger sig med guld- og sølvaktiver.

Selvom jeg er enig med Schiff om de monetære og finanspolitiske udfordringer, som USA står over for, er jeg uenig med ham i hans meninger om Bitcoin. Han mener, at BTC mangler nogen værdi, og at dens pris i sidste ende vil kollapse.

Dette synspunkt skyldes til dels, at han har en egeninteresse i at sikre, at Bitcoin kollapser, da han er i guldbranchen. Som jeg skrev for nylig , tror mange mennesker, inklusive Michael Saylor, at Bitcoin er en digital version af guld.

#Bitcoin is approaching $38K as speculators continue to front run a new #BitcoinETF. However, once that ETF is launched all of the speculators will have already bought. So when those buyers sell to take profits, there won't be many left to buy the ETF. Get ready for a crash. — Peter Schiff (@PeterSchiff) November 9, 2023

Virkeligheden er, at Bitcoin har udviklet sig til at blive et rigtigt finansielt aktiv i det sidste årti. Det har den gjort, mens den har været udsat for betydelig kritik fra velkendte eksperter som Warren Buffett, Charlie Munger og Jamie Dimon, CEO for JP Morgan.

https://www.youtube.com/watch?v=J6sEcFYQh_o

Høje renter miljø

Bitcoin har bevist, at de fleste eksperter tager fejl i mere end et årti. Et almindeligt argument var, at det ville kollapse, hvis renten sprang. Tja, satserne er steget fra næsten nul i 2022 til 5,50 %, det højeste punkt i over 22 år.

Sikker på, Bitcoin er stadig under sit rekordhøje niveau på næsten $67.000. Det er ikke alene, da Nasdaq 100-indekset er faldet med over 8 % fra det højeste niveau nogensinde. Tesla er faldet med næsten 50 % fra det højeste niveau nogensinde.

Et andet argument var, at Bitcoin ville dykke i tilfælde af en større sort svanebegivenhed. I virkeligheden har Bitcoin overlevet i nogle af de største begivenheder for nylig. Det steg under COVID-19-pandemien og har klaret sig godt efter sammenbruddet af FTX, Terra, Three Arrows Capital og Celsius.

Bitcoin står over for en stor udfordring forude, da SEC stadig sagsøger Coinbase og Binance. Historien tyder på, at mønten også vil overleve disse retssager, da den har overlevet større problemer i fortiden, såsom sammenbruddet af MT. Gox.

Sagen om Bitcoin

Der er flere grunde til, at det giver mening at investere i Bitcoin. For det første har Bitcoin klaret sig bedre end guld og andre aktiver, som Peter Schiff hylder. Bitcoin er steget fra næsten nul i 2009 til over $37.000 i dag. I samme periode er guld steget fra omkring $700 til $2.000.

For det andet har Bitcoin klaret sig godt med lidt eller ingen institutionel hjælp. De fleste store institutionelle virksomheder som Blackrock, Vanguard, Pimco og JP Morgan er blevet på sidelinjen. De samme virksomheder er nogle af de bedste indehavere af guld. Nogle centralbanker kunne også flytte nogle af deres reserver til Bitcoin.

Derfor, hvis de allokerer mindre end 1% af deres aktiver i Bitcoin, vil det føre til stor efterspørgsel efter mønten. Husk, at Bitcoin er en begrænset ressource. Over 19,5 mønter er allerede blevet udvundet, og 4 millioner er blevet forlagt. Dette efterlader mindre end 1,5 millioner mønter tilbage at blive udvundet. Bitcoin- forsyning i børser er også styrtet ned.

Yderligere er Bitcoin et sikkert aktiv, hvis software har bevaret sin integritet gennem årene. Hackene, der skete i Bitcoin, var på grund af de platforme, der opererer bag kulisserne som udvekslinger.

Bitcoin har også en teknologi, der reducerer overudbud på markedet. Halvering, den næste, der vil ske i april næste år, vil gøre det svært for folk at mine.

En anden bekymring har altid været, at en anden version af BTC kan oprettes. Sikker på, mønter som Litecoin, Ravencoin, Bitcoin SV og Bitcoin Gold er blevet oprettet. Men de har alle manglet trækkraft blandt investorerne.

Samlet set tror jeg på, at Bitcoin har mere plads til at køre på lang sigt, da det bliver et bedre alternativ til guld.

https://www.youtube.com/watch?v=l-N1Mb3xTi8&pp=ygUTbWljaGFlbCBzYXlsb3IgY25iYw%3D%3D

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.