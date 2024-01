Bør du investere i Meme Mogul efter Michael Saylors seneste kommentarer?

De amerikanske virksomheder kan snart begynde at bruge Bitcoin som et “legitimt reserveaktiv”, siger Michael Saylor. Han er administrerende formand for MicroStrategy Inc.

Bitcoin udbredelsen vil forbedres fremadrettet

Bitcoin er gået opad i de seneste uger på baggrund af optimisme om, at Securities & Exchange Commission snart vil godkende en Spot ETF, som sandsynligvis vil øge den institutionelle interesse for verdens største kryptovaluta.

Oven i dette fortalte krypto-tyren Michael Saylor for nylig til CNBC i et interview, at de nye regler, som FASB (Financial Accounting Standards Board) har udarbejdet om, hvordan offentlige virksomheder skal rapportere deres kryptoaktiver, kan fremskynde Bitcoin-adoptionen.

Bemærk, at Antoni Trenchev – medstifteren af Nexo også forventer, at BTC vil ramme $100.000 i 2024.

Det særligt interessante ved Bitcoin er, at den er en temperaturmåler. Kort sagt, når denne decentraliserede valuta stiger, har den en tendens til at hjælpe hele markedet med at bevæge sig i samme retning.

Så forudsat at den førnævnte medvind katalyserer et fortsat opadgående momentum i Bitcoin, inkluderer dets ligemænd de kommende projekter som Meme Moguls.

Meme Mogul – en kort introduktion

Meme Mogul er en nyligt lanceret platform, der er drevet af sin egen meme-mønt – $MGLS. Men den har meget mere at byde på end blot den spænding, der typisk forbindes med meme-mønter.

Til at begynde med er Meme Mogul integreret med et play-to-earn-økosystem, hvor du konkurrerer med andre moguler og tjener spændende belønninger, hvis du er klogere end dem.

Platformen giver dig også mulighed for at handle med meme-aktiver, ligesom du handler med aktier på en børs. Det er en anden måde, du kan tjene penge på Meme Moguls.

Hvis det heller ikke er noget for dig, og du i stedet vil tjene passivt via staking, vil Meme Moguls stadig være et godt valg. Endelig er der de eksklusive metaverse-funktioner og eksponering for NFT’er for indehavere af $MGLS, som gør dette projekt endnu mere attraktivt som en investering.

Hvis du er interesseret i at finde ud af mere om Meme Moguls og alt, hvad projektet står for? Besøg deres hjemmeside via dette link.

$MGLS er endnu ikke opført på kryptobørserne

Husk, at Meme Moguls er en decentraliseret platform. Så hvis du ejer den originale meme-mønt, får du også indflydelse på, hvordan projektet udvikler sig fremadrettet.

Meme Moguls er i øjeblikket i anden fase af sit forsalg og har allerede rejst godt og vel $0,6 millioner, hvilket siger meget om den efterspørgsel, der har været, siden det blev lanceret.

$MGLS går i øjeblikket kun for $0,0023, men den førnævnte efterspørgsel tyder på en meningsfuld stigning i fremtiden. For ikke at nævne, at meme-mønten endnu ikke er gået live på en kryptobørs, der har tendens til at give et betydeligt boost til prisen.

Meme Mogul tilbyder i øjeblikket også en 30% bonus på alle indbetalinger i en begrænset periode. Nærmere oplysninger om dette findes på hjemmesiden her.

Meme Mogul ($MGLS) kunne drage fordel af kryptomedvinden

At investere i en meme-mønt er forståeligt nok noget, der får en seriøs investor til at være tilbageholdende, når man tager den involverede risiko i betragtning.

Men det bør alligevel nævnes, at det er et marked, der ikke var noget værd før pandemien, men som allerede havde opnået en værdi på omkring $20 milliarder ved udgangen af 2022. Det er den form for hurtig vækst, du vil udnytte, når du investerer dine penge i Meme Mogul.

Som tidligere nævnt kan den medvind, der sandsynligvis vil hjælpe kryptorummet som helhed, også gavne $MGLS. Disse inkluderer det forventede afkast af en lempelig valutapolitik.

Tidligere på måneden signalerede medlemmer af Federal Open Market Committee tre rentenedsættelser i det kommende år, efter at forbrugerprisindekset (CPI) kom ind på 3,1 % for november – de laveste tal siden marts 2021.

For at finde flere oplysninger om Meme Mogul ($MGLS) og dets aktuelle forsalg, så kan du klikke her for at besøge projektets hjemmeside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.