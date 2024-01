Cisco køber et privatejet netværks- og sikkerhedsfirma

Cisco Systems Inc (NASDAQ: CSCO) har besluttet sig for at købe Isovalent – et netværks- og sikkerhedsfirma med base i Cupertino, Californien. Dets aktier er lidt i rødt ved skrivning.

Hvad er der i Cisco Systems?

Teknologien forventer, at dette opkøb hjælper med at forbedre dens muligheder inden for sikker netværk.

Finansielle detaljer om aftalen, som den er overbevist om vil lukke i tredje kvartal af 2024, forbliver ukendte. Jeetu Patel – Executive Vice President for Cisco Systems sagde i en pressemeddelelse i dag:

Cisco vil bygge på open source-kraften fra Cilium for at skabe en virkelig unik multi-cloud-sikkerheds- og netværkskapacitet, der hjælper kunder med at forenkle og accelerere deres digitale transformationsrejser.

I november udsendte det Nasdaq-noterede firma nedadgående guidance for hele regnskabsåret. Cisco toppede dog Street-estimaterne i sit regnskabsmæssige 1. kvartal.

Cisco købte for nylig også Splunk

Isovalent-opkøbet vil “bygge videre på Cisco Security Cloud-visionen”. Netværks- og værdipapirfirmaet vil fortsætte med at tilbyde sine produkter under den nye ejer, ifølge pressemeddelelsen torsdag.

Cisco Systems Inc. bekræftede også i dag, at det vil tilføje medarbejdere fra den privatejede virksomhed til sin Security Business Group, når den nævnte transaktion er gennemført.

Nyheden ankommer måneder efter, at tech-titanen sagde, at den vil erhverve Splunk Inc for omkring 28 milliarder dollars for at udvide sit fodaftryk inden for cybersikkerhed, som Invezz rapporterede her.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “hold”-rating på aktier i Cisco Systems, der i øjeblikket er faldet med mere end 15 % i forhold til deres hidtil højeste i begyndelsen af september.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.