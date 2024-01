Moonriver, Optimism, Cronos ID-priser stiger, efterhånden som US PCE falder

Kryptovalutapriserne vendte tilbage fredag efter endnu et sæt opmuntrende amerikanske forbrugerinflationsdata. Moonriver (MOVR)-prisen steg med mere end 60 % fredag, mens Cronos ID og Optimism (OP) steg med henholdsvis over 48 % og 28 %. Andre tokens, der steg, var Raydium, Bonfida og Solend.

Den vigtigste drivkraft for kryptovalutaer var de seneste amerikanske inflationsdata. Ifølge det amerikanske statistikbureau faldt de personlige forbrugsudgifter (PCE) med minus 0,1 % i november. Dette fald førte til en årlig stigning på 2,6 %, et fald fra oktobers 2,9 %. Det var også lavere end medianestimatet på 2,8 %.

Kerne-PCE, som ekskluderer de volatile fødevare- og energipriser, steg med 0,1 %, lavere end de forventede 0,2 %. Den steg med 3,2 %, hvilket også var bedre end de forventede 3,3 %.

Disse tal, som er Feds foretrukne inflationsmålere, viser, at landets inflation faldt hurtigere end forventet. De betyder også, at Fed sandsynligvis vil begynde at sænke renten i første halvdel af året, hvilket er en positiv ting for risikable aktiver som aktier og krypto.

De stigende håb om Fed-nedskæringer forklarer delvist, hvorfor Moonriver, Optimism og Cronos ID samledes. Cronos ID, som svarer til Ethereum Name Service, steg kraftigt, efter at det blev noteret af Crypto.com, en af de største børser i verden. I de fleste tilfælde har kryptovalutaer en tendens til at klare sig godt efter at være blevet noteret af en større børs.

Cronos ID is listed in the https://t.co/vCNztATkNg App 🔔

Purchase $CROID and other crypto easily with 20+ fiat currencies



Download the App to start trading #CROID now!

👉 https://t.co/jt6bDD8HsI



For more details – https://t.co/RpDClwv1co@cronos_identity pic.twitter.com/T0Z7BaI2Y7 — Crypto.com (@cryptocom) December 22, 2023

Optimismen, et af de største lag-2-netværk, steg på den anden side, da nogle af dets bedste økosystem dApps steg kraftigt. For eksempel så Velodrome, dets største DEX, sit token svæve med over 30 %, da dets økosystemvolumen steg. Det steg også, da antallet af brugere i Optimism steg.

Moonriver, en Kusama parachain, rejste sig, da DeFi TVL i sine nøgleplatforme som Moonwell Apollo og Solarbeam hoppede. Alligevel er Moonriver en lille del af blockchain-industrien med en TVL på over $7 millioner.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.