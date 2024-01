RAY-prisen går amok, da Raydium (RAY) DEX vinder markedsandele

Raydiums (RAY) pris gik parabolsk i denne uge, da den sprang til et højdepunkt på $2,0, meget højere end det laveste på $0,10 fra år til dato. Denne stigning har skubbet dens samlede markedsværdi til mere end $486 millioner, hvilket gør den til en af de største dele af Solana- økosystemet.

RAY-diagram af TradingView

Raydiums token er steget, mens investorer fortsætter med at juble over styrken af Solanas økosystem. De fleste tokens i netværket som Bonk, Samodeycoin og Solend er alle steget kraftigt i de sidste par måneder. Som et resultat har Solana nu overhalet Dogecoin for at blive den femtestørste krypto i verden.

Raydium-prisen stiger, efter at Circle lancerede $EURC stablecoin på Solana i denne uge. EURC er virksomhedens dollar svarende til USDC-mønten, den næststørste stabile mønt i verden.

Vigtigst af alt, Raydium har set, er markedsandelen stige for nylig. Data kompileret af CoinMarketCap viser, at Raydium er vokset til at blive den femtestørste DEX i verden efter dYdX, Uniswap, Orca og Vertex Protocol . Netværket håndterede mere end $320 millioner i transaktioner i løbet af de sidste 24 timer.

Samtidig er den samlede værdi låst i økosystemet steget til mere end $191 millioner, mens dets historiske handelsvolumen er steget til over $59 milliarder.

De fleste af Raydiums populære tokens er som Bonk, Jito, Solend og Samoyedcoin, en af de hurtigst voksende meme-mønter i branchen. Samoyed blev lanceret for et par uger siden og har set sit samlede markedsværdi springe til over $77 millioner.

Raydiums RAY er ikke det eneste Solana-token, der stiger. Serums SRM-token er steget med mere end 40 % inden for de seneste 24 timer. Dette er bemærkelsesværdigt, da Serum var de største spillere i Solana-økosystemet før FTX-kollapset .

Bonfidas FIDA-token er steget med mere end 43 % i de seneste 24 timer, mens Solanium er steget med over 30 %. Solana er selv steget med over 17% i samme periode.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.