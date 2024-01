Indiske landbrugsrestriktioner og eksport begrænser ‘tidens behov’, siger IIPAs Vishandass

Indiens detailinflation i november steg til det højeste niveau i tre måneder, og med 5,6 % år for år rykker den tættere på Reserve Bank of Indias 4 % (+/-) 2 % inflationsmålsloft.

Drevet af stigende fødevareomkostninger var dette den halvtredsindstyvende måned i træk, at forbrugerprisindekset (CPI) var over 4 % år-til-år, samtidig med at det markerede den første stigning siden juli 2023.

Forbrugerfødevareprisindekset (CFPI) sprang til 8,7 % YoY på baggrund af udfordrende vejrmønstre, ujævn nedbør og højere festlig efterspørgsel.

Krydderier, bælgfrugter og grøntsager førte an og steg 21,6 %, 20,2 % og 17,7 % på årsbasis.

Sukker- og konfekturevarer steg også med 6,5 % år-til-år, mens sukkerbufferlagrene faldt, og produktionen skønnes at falde i sæsonen 2023-24.

Som et resultat fastslog politikerne, at foranstaltninger på udbudssiden var nødvendige.

Disse omfattede eksportrestriktioner på væsentlige varer såsom løg, ris og hvede, og en beslutning om at reducere mængden af sukker leveret til ethanoldestillerier.

For at få en bedre fornemmelse af landbrugspolitikken i Indien og konsekvenserne af disse trin talte vi med den kendte landbrugsekspert, professor Ashok Vishandass.

Dr. Ashok Vishandass, professor (anvendt økonomi) ved Indian Institute of Public Administration (IIPA) har interesser i bæredygtigt landbrug, risikostyring og international handel og handel.

Som tidligere formand for The Commission for Agricultural Costs & Prices (CACP) i Ministeriet for Landbrug og Farmers Welfare på niveau med sekretæren for regeringen. i Indien besidder han en rig og forskelligartet erfaring i formuleringen af landbrugspris- og ikke-prispolitikker, herunder fastsættelse af minimumsstøtteprisen for forskellige landbrugsvarer.

Følgende er redigerede uddrag fra vores diskussion.

Sp) I lyset af de nye landbrugsrestriktioner og eksportbegrænsninger, mener du, at Indiens regering (GoI) har taget de passende skridt til at styre den stigende fødevareinflation?

A) Restriktionerne i den nuværende situation er nødvendige, fordi vi først skal prioritere at imødekomme den indenlandske efterspørgsel. Dette var bydende nødvendigt.

For det andet skal inflationen holdes inden for RBI’s bånd på 4% +/-2%. Det er de tvangshandlinger, regeringen står over for, og derfor var disse restriktioner behovet for timen.

Sp) Er der efter din mening behov for andre foranstaltninger?

A) Begrænsningerne er passende, men det ville have været bedre at indføre visse efterspørgselsprognoser.

Vi kræver en stærk database om efterspørgsel, produktion og forbrug. Der skal være et ordentligt statistisk system, som er på plads.

Det kunne have bidraget til at undgå bratte eksportrestriktioner og bedre kalibrere eventuelle politiske beslutninger. Men dette er en langsigtet proces.

For det andet har foranstaltningerne nogle konsekvenser for producenter og landbrugsaktiviteter.

For eksempel kan landmændene have forpligtet sig til visse leverancer til deres kunder, som kan være baseret i udlandet.

Når det er sagt, var disse trin nødvendige, da der var en nødsituation, men på lang sigt skal du være forebyggende snarere end helbredende.

Q) I betragtning af, at nogle oversøiske kontrakter kan blive påvirket, kan disse begrænsninger skade Indiens globale brand-building-indsats?

A) Det er en bekymring, men selvfølgelig vil regeringen vælge det mindre onde, og de har gjort det rigtige.

Sagt og gjort, skal regeringen brødføde de indenlandske forbrugere, hvilket de gjorde i den situation, vi er i lige nu.

Q) Hvor ser du fødevareinflation og fødevaresikkerhed i de næste seks til tolv måneder?

A) Min holdning er, at regeringen træffer passende foranstaltninger, som vil holde fødevareinflationen begrænset.

For det andet er afgrødens størrelse god, og jeg tror ikke, at tilgængeligheden vil være et problem. Det eneste problem lige nu er overkommelighed, da produktionsomkostningerne stiger.

Der er tre elementer at overveje for fødevaresikkerhed – overkommelighed, tilgængelighed og tilgængelighed.

Ud af disse tre As er tilgængelighed og tilgængelighed ikke et problem for vores land.

Men selvfølgelig er overkommelighed et problem, som kan afhjælpes via regeringsforanstaltninger eller ved hjælp af visse tilskud til at hjælpe de dele af befolkningen, som står over for dette problem.

Men for at håndtere eventuelle fremtidige mangler er det bedre at have en langsigtet prognose for produktionen og derefter kalibrere produktionen i henhold til efterspørgslen.

Q) I betragtning af, at Indien er en af de største ethanolproducenter i verden, hvad kan restriktioner på sukker betyde for vores eksport?

A) Ja, ethanoleksport er vigtig, men vores langsigtede mål (med ethanol) er at reducere afhængigheden af import af fossile brændstoffer.*

Udfordringen med ethanol i Indien er, at det påvirker vores fødevareproduktion.

Et problem med især sukkerrør er, at det er en vandslugende afgrøde.**

Vi er et vandstresset land, og det er et spørgsmål, som vi ikke kan ignorere. Dette er en ulempe ved at bruge sukkerrør til ethanol.

Man skal have et afbalanceret syn på at omdanne disse afgrøder til ethanol, da vi skal tage hensyn til vandforbrug og fødevaresikkerhed.

Sukkerrør er måske ikke den bedste vej til at mindske afhængigheden af brændstofimport.

Majs og majs er andre mulige kilder, men igen er disse fødevareafgrøder.

For majs er jordkvalitet og vejrforhold vigtige faktorer, der skal tages i betragtning.

For eksempel tilbyder Punjab meget gunstige forhold, og majs blev traditionelt dyrket der. Men meget af dette er nu blevet fortrængt af uafskallet dyrkning.

En anden fordel ved majs er, at det ikke er en vandslugende afgrøde, så det kunne være en mulighed for brug i ethanol.

Det vigtigste er at omarbejde, hvad vores efterspørgsel er, og hvad det sandsynligvis vil være.

Så vi er nødt til at fokusere på at producere efter efterspørgsel i stedet for at producere mere end det krævede, og så blive ved med at forsøge at lagre og eksportere det.

For eksempel er uafskallet et eksempel. Vi har ikke brug for så meget uafskallet, men vi eksporterer omkring 10 millioner tons. Det er en vandslugende afgrøde, hvilket betyder, at vi eksporterer virtuelt vand.

Så diversificeringen til majs anbefales også, da den forbruger mindre vand, men da der vil være en afvejning fra fødevareafgrøder til nonfood-varer, er det et meget vanskeligt problem.

Som jeg havde nævnt tidligere, ville jeg ikke støtte at omdanne sukkerrørsjuice til ethanol. Det er ikke bæredygtigt og forbruger masser af vand.

Sp) Er det rentabelt at bruge ris som foder til ethanolomdannelse?

A) Nå, måske kan det være på kort sigt med overskydende aktier, men jeg tilslutter mig ikke synspunktet om at konvertere dette. Det er vigtigt at overveje input af ris.

Der er to hovedaspekter at overveje. Det ene er de private økonomiske omkostninger for landmændene ved at engagere sig i disse operationer, hvilket giver et relativt snævert billede af situationen.

Den anden er de mere tekniske Domestic Resource Cost (DRC). DRC er et meget bredere begreb og omfatter omkostningerne for nationen i form af ressourcer.

I tilfælde af risproduktion er DRC for tung. Man kan ikke producere ris for at omdanne dette til brændstof. Dette er ikke bæredygtigt, da vores vandspejle er ved at falde.

På grund af for store tilskud får mange landmænd allerede gratis strøm og gratis vand. Omkostningerne er måske ikke synlige, men for mig er dette et meget dyrt DRC, og vi skal have det større billede for øje, når vi ændrer enhver politik.

Q) Er der andre politiske tiltag, du gerne vil se fra regeringen for at støtte landbruget i landet?

A) Der skal være større fokus på landmændene. Vigtige skridt ville omfatte en rationalisering af gødningspolitikken og at tilbyde visse tilskud pr. hektar.

Situationen på stedet er særlig ugunstig for fæstebønder, da de ikke har rettigheder til jorden og mangler fordele. Dette er et vigtigt område, som skal behandles.

*I henhold til den indiske regerings Petroleum Planning & Analysis Cell er importafhængigheden 87,8 %.

** Ifølge Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow, kræver afgrøde af sukkerrør alt fra 1400-2300 mm i subtroperne og 2000-3500 mm i tropiske områder.

