NZD/USD valutakursanalyse: gyldne krydsmønsterformer

NZD/USD -kursen fortsatte sit bullish momentum, da salget af US-dollarindekset (DXY) accelererede. Parret steg til et højdepunkt på 0,6368 torsdag, det højeste punkt siden 14. juli. Den er steget med mere end 9,77 % fra sit laveste punkt i oktober.

US dollar indeks frasalg

Copy link to section

Valutakursen mellem NZD og USD har været i en stærk opadgående tendens i de seneste tre måneder, da investorer omfavner en risiko-on-stemning. Dette rally er faldet sammen med den igangværende amerikanske dollar-performance, hvor DXY er faldet til $100,7 fra det hidtil højeste niveau på over $107,35.

Dollaren er svækket over for de fleste valutaer, inklusive euro, pund og schweizerfranc. Dette frasalg fortsatte efter de seneste data afslørede, at den amerikanske inflation fortsatte med at falde i november.

Ifølge Bureau of Economic Analysis (BEA) steg overskriften og kerne-PCE i et langsommere tempo end forventet i november. Disse var vigtige tal, fordi PCE er Feds foretrukne inflationsmåler.

Tallene forstærkede opfattelsen af, at Federal Reserve vil begynde at sænke renten allerede i marts næste år. Samtidig forventer væddemålsmarkedet hele seks rentenedsættelser i 2024.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

I mellemtiden har Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) opretholdt en beskeden høgeagtig tone, selvom den økonomiske afmatning fortsætter. De seneste data afslørede, at økonomien faldt med 0,3 % i 3. kvartal, hvilket er værre end RBNZ-estimatet på en 0,3 % ekspansion.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Derfor mener analytikere, at RBNZ vil begynde at sænke renten tidligere end forventet. Dem i ASB Bank forventer, at rentenedsættelser starter i juni, seks måneder tidligere, end den havde forudsagt. Nogle analytikere ser rentenedsættelser komme tidligere, da økonomien er i en stagflation,

NZD/USD teknisk analyse

Copy link to section

NZD/USD-diagram af TradingView

Ser vi på det daglige diagram, ser vi, at NZD til USD-parret har været i en kraftig opadgående tendens i de seneste tre måneder. Det nærmer sig nu det afgørende modstandspunkt på 0,6410, dets højeste niveau den 14. juli.

Mest bemærkelsesværdigt har parret dannet et gyldent krydsmønster, som sker, når 200-dages og 50-dages glidende gennemsnit foretager en crossover. I prishandlingsanalyse er dette et af de mest bullish tegn på markedet.

Derfor er udsigterne for NZD/USD-parret bullish, efterhånden som Fed og RBNZ divergensen fortsætter. Hvis dette sker, er det næste punkt at se på 0,6400.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.