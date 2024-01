American Express overgår markedet, men signalerne er blandede

American Express Company (NYSE:AXP) leverede en fantastisk præstation i år. AXP’s samlede afkast på mere end 25,59 % oversteg S&P 500 med 25,08 % og Dow Jones med 13,80 %. American Express klarede sig dog dårligere end den teknologitunge NASDAQ 100, som gav et afkast på 55,57 %. Når året slutter, skal investorerne vide, hvad de kan forvente af virksomheden.

American Express er bestemt en vinderaktie. Det forklarer, hvorfor Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A) har en ejerandel på 20,8 % i virksomheden. Aktieposten udgør omkring 7,7% af Berkshire Hathaways portefølje. For investorer, der overvejer virksomheden til en værdiansættelse på $187, er det vigtigt at analysere timingen. American Express er et godt valg til momentum handel.

Fundamental analyse viser, at American Express er væsentligt overvurderet. Den fremadrettede PE på 16,69 og et PEG-forhold på 1,16 understøtter vores analyse. Efter at have indregnet den forventede EPS-vækst, kan prisen glide ned mod $162 fair værdi. Kursen forbliver dog en smule forhøjet forud for ex-dividendedatoen 4. januar 2024. Indtjeningsudgivelser forventes også den 26. januar.

American Express handler i den overkøbte region

Source – TradingView

Teknisk analyse viser blandede signaler. På det ugentlige diagram blev RSI registreret til 67. Det viser prisen på vej mod den overkøbte region. På den konto kan aktien stadig stige højere. Det ugentlige diagram halter dog efter det daglige diagram, hvilket allerede har udløst salgssignalet.

Det daglige diagram viser American Express handel til en RSI på 75,34. Aktien er bestemt overkøbt. Den eneste faktor, der holder prisen på de nuværende niveauer, er ex-dividende datoen. Efter den 4. januar kan prisen forventes at falde markant. Investorer med interesse iat købe American Express kan vente på, at prisen når målet på $162.

Resumé

American Express er et vindende aktievalg i betragtning af de overlegne afkast i løbet af det sidste år. Aktien handler dog over målkursen på $162. Vi forventer, at kursen vil falde efter ex-udbyttedatoen den 4. januar. Investering til den aktuelle værdiansættelse er måske ikke en klog idé, da signalerne er blandede.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.