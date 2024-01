Tesla overvejer angiveligt at etablere en fabrik i Gujarat, Indien

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) er i fokus efter rapporter om, at de kunne annoncere planer om at etablere sin første fabrik i Indien på det kommende Vibrant Gujarat Summit.

Tesla har endnu ikke bekræftet sådanne planer

Premierminister Narendra Modi og Elon Musk – Teslas administrerende direktør forventes at deltage i den nævnte begivenhed, der er planlagt til januar 2024.

De elektriske køretøjer er interesseret i at bygge en produktionsfabrik i den vestlige delstat Gujarat ifølge Economic Times.

Tesla selv har dog ikke officielt signaleret planer om at etablere en fabrik i Indien indtil videre.

Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor Elon Musk kæmper med fagforeninger i hele Skandinavien. Aktierne i Tesla Inc er faldet næsten 14 % i forhold til deres hidtil højeste ved skrivning.

Tesla vil have en præferenceafgift på 15 %

Tesla Inc ønsker at lancere sin Model 3, Model Y, og endda en ny, mere budgetvenlig hatchback i Indien, ifølge flere medier.

Det er dog værd at nævne her, at Gujarats regering endnu ikke har bekræftet, at EV-giganten faktisk har vist interesse i at bygge en produktionsfabrik i den femtestørste indiske stat.

I sidste måned blev Tesla rapporteret ombord med at investere op til 2,0 milliarder dollars for at bygge en fabrik i Indien, forudsat at regeringen gik med til en gunstig told på 15 % på importerede køretøjer i de første to år af fabrikkens drift.

For blot få dage siden fyldte den indflydelsesrige investor Cathie Wood op på aktier i Tesla Inc, som Invezz rapporterede her.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.