USD/INR danner en stigende trekant, når fokus skifter til Fed, RBI

Den indiske rupee har siddet fast i et interval i de sidste fire måneder, da handlende fokuserede på handlingerne fra Federal Reserve og Reserve Bank of India (RBI). USD/INR -kursen forblev uændret på 83,20, hvor den har ligget fast siden september. Det er fortsat omkring 2,82 % fra det laveste niveau i januar og med over 15 % fra dets laveste 2021.

RBI og Fed beslutninger

USD til INR-prisen forblev i en konsolideringsfase, selv om det amerikanske dollarindeks (DXY) trak sig tilbage til et lavpunkt i flere måneder. Denne præstation skete, da handlende vurderede handlingerne fra Fed og RBI.

I USA hævede Fed renten til et højeste niveau i to årtier i 2023. Senest på sit møde i december signalerede banken, at den vil levere tre rentenedsættelser i 2024. Det var første gang, at embedsmændene pegede på rentenedsættelser.

Alligevel vil Fed bevare sin dataafhængighed, når det besluttes, hvornår renten skal sænkes. De seneste data viste, at de personlige forbrugsudgifter (PCE) fortsatte med at falde i november.

Der er også tegn på, at den amerikanske økonomi er ved at aftage. Det nøje overvågede Atlanta Fed Now-værktøj anslår, at økonomien voksede med 2,6 % i fjerde kvartal, et kraftigt fald fra 3. kvartals vækst på 5,3 %.

I mellemtiden har RBI i Indien fastholdt renterne på 6,5 %, da inflationen forblev lidt over sit komfortniveau på 4 %. Det faldt til et lavpunkt i fire måneder på 4,87 % i oktober, hvilket tvang RBI til at opretholde en høgagtig tone.

Økonomer mener, at RBI vil begynde at sænke renten i tredje kvartal af 2024. Derimod ser de fleste af dem, at Fed begynder at sænke allerede i marts næste år.

Indiens økonomi forventes at forblive ret levende i 2024. Økonomer hos RBI forventer, at den vil vokse med 7 % i 2024 fra de tidligere 6,5 %. I USA vurderes det, at økonomien kun vil vokse med 1,5 % i løbet af året.

USD/INR teknisk analyse

USD/INR-kursen har været i en konsolideringsfase i de seneste måneder. På det daglige diagram har parret konsolideret sig til 50-dages og 25-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA). Det har også dannet, hvad der ligner et stigende trekantmønster, mens den gennemsnitlige sande rækkevidde (ATR) har været flad.

Derfor er udsigterne for parret neutrale på nuværende tidspunkt. Et bullish breakout vil blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig over modstanden ved 83,43, oversiden af det stigende trekantmønster.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.