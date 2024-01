Vil en Trump-sejr være god for BTC-, Solana-, IOTA- og Zilliqa-priserne?

Bitcoin og andre altcoins havde en stærk præstation i 2023, da industrien gik gennem adskillige mod- og medvind. Den største medvind var de juridiske sejre af Ripple Labs og Grayscale mod Securities and Exchange Commission (SEC).

Derudover var der spørgsmålet om TradFi, da mange store finansielle servicevirksomheder som Blackrock, Invesco og Franklin Templeton ansøgte om en spot Bitcoin ETF. Virksomheder som London Stock Exchange (LSEG) og ANZ Bank omfavnede tokenisering.

Yderligere er der stigende håb om, at Federal Reserve vil godkende en spot Bitcoin ETF i de kommende uger. Et sådant skridt vil være gavnligt for både BTC og andre altcoins, da vi kunne se nye ETF-ansøgninger for altcoins.

Solana vs Bitcoin vs IOTA vs Zilliqa

Donald Trump og kryptovalutaer

En anden sandsynlig katalysator, der kan presse kryptovalutaer som Bitcoin, Solana, IOTA og Zilliqa højere, er det kommende amerikanske valg. Selvom det stadig er for tidligt, er der tegn på, at valget vil stå mellem Donald Trump og Joe Biden.

Meningsmålinger viser, at Trump har et forspring mod Joe Biden i præsidentvalget. Mange ting kan dog ændre sig, især nu hvor Trump befinder sig i et juridisk limbo. Hunter Biden, søn af Joe Biden, er også i en juridisk uro.

Alligevel mener analytikere, at det kommende valg kan være en god ting for kryptovalutaer, nu hvor Trump leder mod Biden. Teorien er, at en Trump-sejr vil indlede en ny lovgivningsramme i Washington.

Desuden vil en republikansk præsident udpege en relativt venlig leder af Securities and Exchange Commission (SEC). Under Biden har Gary Gensler indtaget en meget stridbar tilgang, når han beskæftiger sig med kryptovalutaer. Han har anlagt adskillige retssager mod virksomheder som Binance og Coinbase. I en nylig note sagde VanEck-analytikere:

“Efter et kampfyldt valg, hvor Donald Trump vandt 290 valgmandsstemmer og genvinde præsidentposten, hvilket øgede optimismen om, at SEC’s fjendtlige reguleringstilgang vil blive afviklet, tror vi, at Bitcoin-prisen vil nå et rekordhøjt niveau den 9. november.”

Trump og NFT’er

Det vigtigste er, at Donald Trump er den eneste præsidentkandidat, der har deltaget aktivt i kryptoindustrien. Sammen med Melania Trump har han lanceret flere Non-Fungible Tokens (NFT’er), der har givet dem millioner af dollars.

På den negative side har Trump en historie med at slå Bitcoin og andre kryptovalutaer. Tidligere har han argumenteret for, at der ikke var behov for disse mønter. I stedet argumenterede han for, at den amerikanske dollar var et bedre alternativ. For nylig advarede Jay Clayton, den tidligere SEC Chair, han udnævnte, at de fleste kryptovalutaer var værdipapirer.

Den anden sandsynlige katalysator i et Trump-præsidentskab er, at han kunne intensivere sit pres på Federal Reserve for at sænke renten. I sin første embedsperiode var han kendt for at slå Fed, hver gang den begav sig ud på en vandrecyklus. Lave renter eller en dueagtig tone fra Fed vil være en god ting for kryptovalutaer.

Derfor kan håbet om et regimeskifte i Washington være med til at skubbe kryptovalutaer op i 2024. Men tidligere har kryptovalutaer klaret sig godt uanset den amerikanske præsident. Bitcoin nåede sin rekordhøje på $67.000 i Joe Bidens tid. De klarede sig også godt under Obama- og Trump-perioderne.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.