Sei-prisforudsigelse: Rally fortsætter, men der er stadig spørgsmål om værdiansættelse

Sei token-prisen har startet året godt, da efterspørgslen er steget. Det sprang til et rekordhøjt niveau på $0,8055, 755% over dets laveste niveau i 2023, hvilket giver det en markedsværdi på over $1,7 milliarder. Dette gør det til en af de største kryptovalutaer i verden.

Sei V2 lancering forude

Copy link to section

Sei er et førende blockchain-netværk, der blev lanceret for et par måneder siden gennem Binance Launchpool-programmet. Det er nu den største Binance Launchpool-crypto efter markedsværdi. De andre spillere i økosystemet er Sui, Beam, Klaytn og Pendle.

Sei-netværkets økosystem vokser stadig, selvom det er væsentligt mindre end dets jævnaldrende. De vigtigste dApps i dets økosystem er Astroport, Levana Perps, Fuzio og White Whale Dex. Disse DeFi dApps har en samlet Total Value Locked (TVL) på over $6,39 millioner.

Det betyder, at Sei har et DeFi TVL til market cap-forhold på 266, hvilket er ret højere. I modsætning hertil står Ethereums tal på 9,6, mens Tron har 1,3 og BNB har et forhold på 13,77.

Sei-prisen stiger forud for den kommende V2-lancering, da den søger at blive den første paralleliserede EVM-blockchain. Dette betyder, at enhver Ethereum- eller Ethereum Layer 2-applikation kan implementeres på Sei for at udnytte dens overlegne hastighed og gennemløb. Netværket vil være i stand til at håndtere over 28.000 batchtransaktioner i sekundet (TPS) og 390 ms tid til endeligt.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

I den første fase vil SEI flytte til Ethereum Virtual Machine (EVM), som vil give den mulighed for at kommunikere med Ethereum. Ifølge erklæringen vil testnettet ske i første kvartal og vil blive implementeret i første halvdel af året.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Seis stigning har ført til en stigning i bearish likvidationer. Shorts-likvideringer steg til over $804k tirsdag, mens longs stod på $538 millioner. Samtidig er den åbne rente på futures steget til rekordhøje 211 millioner dollars.

Sei pris prognose

Copy link to section

SEI-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at Sei-kryptoprisen har været i en kraftig opadgående tendens i de seneste par måneder. Dets rally skete som en del af det seneste krypto-comeback. Sei er forblevet over 50-dages og 25-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Relative Strength Index (RSI) og den stokastiske oscillator flyttede til det overkøbte niveau, hvilket signalerer, at det har momentum. Derfor formoder jeg, at tokenet vil trække sig tilbage og genteste nøglestøtten til $0,5965, dets højeste sving den 16. august.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.