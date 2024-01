Bitcoin (BTC) vs iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT): Bedre køb?

Bitcoin- prisen iscenesatte et stærkt comeback i mandags, da nedtællingen til SEC’s godkendelse af en spot Bitcoin ETF fortsatte. Det sprang til det højeste niveau på $47.000, det højeste niveau siden januar 2022. Det var også steget med over 200 % fra dets laveste niveau i 2022, hvilket gør det til det bedst ydende større aktiv på markedet.

Sagen om Bitcoin

Bitcoin har vist sig at være et reelt finansielt aktiv i de sidste femten år. Som jeg skrev i denne rapport , har den overlevet nogle af de største udfordringer i branchen. Den trivedes efter Mt. Gox’ kollaps i 2014. Dengang var Mt.Gox den største udveksling i verden.

Det overlevede også kollapset af andre virksomheder som FTX, Celsius, Voyager Digital, Terra og Three Arrows Capital. På tidspunktet for kollapset var FTX den næststørste børs i verden efter Binance målt på værdiansættelse.

Det vigtigste er, at Bitcoin har bevæget sig synkront med amerikanske aktier i dette højrentemiljø. Tidligere var argumentet, at Bitcoin kun trivedes, fordi Federal Reserve bragte renten til tæt på nul.

Mens Bitcoin styrtede ned i 2022, da Fed hævede renten, var det ikke en undtagelse, da Nasdaq 100 og S&P 500-indeksene også faldt med tocifrede. De vendte alle tilbage i 2023, da tegn på Feds kapitulation dukkede op.

Derfor er der en sandsynlighed for, at Bitcoin vil fortsætte med at klare sig godt i 2024. Desuden er der tegn på, at Federal Reserve snart vil begynde at sænke renten. Det skyldes, at inflationen er gået nedad, hjulpet af de faldende energipriser. Også en Bitcoin-halvering skal ske i april.

BTC vs iShares Bitcoin Trust (IBIT)

Den anden katalysator for Bitcoin-prisen er den kommende godkendelse af en spot Bitcoin ETF. Mens mange virksomheder som Grayscale, Ark Invest, Valkyrie og Franklin Templeton har ansøgt om en ETF, vil fokus være på Blackrock.

Blackrock, den største kapitalforvalter i verden, har ansøgt om iShares Bitcoin Trust (IBIT), som vil spore prisen på Bitcoin. Derfor er spørgsmålet blandt mange mennesker om den bedre investering mellem Bitcoin og IBIT.

Jeg tror på, at de to aktiver vil bevæge sig i lås med hinanden. Et godt eksempel på dette er det tætte forhold mellem guld og SPDR Gold Trust (GLD). Som vist nedenfor bevæger de to aktiver sig altid i samme retning.

Guld vs SPDR Gold Trust (GLD)

Der er dog en forskel mellem iShares Bitcoin Trust og Bitcoin. Hvis du køber Bitcoin og opbevarer det, er der ingen ekstra omkostninger. Som et resultat vil du få det fulde udbytte, når prisen stiger.

IBIT ETF har på den anden side en omkostning. Ifølge sit prospekt vil fonden have en omkostningsprocent på 0,20 %, hvilket er ganske sikkert. Det betyder, at hvis du investerer 100.000 USD i fonden, betaler du 200 USD om året. Hvis Bitcoin forbliver intakt i et årti, betyder det, at du skal betale $2.000 i denne periode.

Der er dog fordele ved at holde IBIT i stedet for Bitcoin. De vigtigste fordele er likviditet og sikkerhed. Som ETF vil det være nemt at købe og sælge dine beholdninger, da de handles som aktier. På grund af foranstaltninger fra Blackrock vil dine penge også altid være sikre.

Derfor, i dette tilfælde, er den bedste fremgangsmåde, jeg mener, at købe og opbevare Bitcoins i et kølerum, fordi det er en billigere tilgang. At købe IBIT er også en bedre tilgang, især sammenlignet med andre ETF’er som Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) og Franklin Bitcoin ETF (EZBC), som er dyrere.

