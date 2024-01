Indien slår ‘første olie’ ind i ‘verdens dybvandsklub’

Efter at have identificeret betydelige lithiumressourcer sidste år, den 7. januar 2024, påbegyndte Indien udvinding af friske råoliereserver placeret i Deep-Water Block 98/2 ved Krishna-Godavari-bassinet.

Projektet er placeret omkring 30 km fra kysten af Kakinada, Andhra Pradesh.

Indiens Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), et fortune-200 selskab, har aktiveret 4 ud af i alt 26 brønde på stedet i Den Bengalske Bugt.

Mens det indledende arbejde med projektet begyndte i 2016-17, forårsagede pandemi-ledede forstyrrelser forsinkelser, som den centrale offentlige sektor under ejerskab af ministeriet for olie og naturgas har overvundet.

Da fase 2 nu er afsluttet, forventes det meget betydelige fund at give 45.000 tønder om dagen, når det er fuldt operationelt, hvilket vil øge den nationale produktion med 7%.

Derudover vil projektet producere gas svarende til 7 % af landets samlede produktion, når fase 3 af projektet afsluttes i maj-juni 2024.

Ved lejligheden meddelte Unionens minister for olie og naturgas, Hardeep Singh Puri, på en pressekonference,

…Jeg er glad for at kunne informere alle mine landsmænd om, at den første olie er blevet udvundet i går…Jeg vil gerne lykønske ONGC og alle dem, der har gjort det muligt.

Med hensyn til ONGC’s output forventes projektet at øge de årlige mængder af olie og gas med henholdsvis 11% og 15%.

Opbygning af Indiens energiselvafhængighed

Som den tredjestørste importør af olie har Indien historisk set pådraget sig en stor budgetmæssig byrde for at opfylde de nødvendige betalinger for landets omkring 85 % olieimportafhængighed.

Som formand for Independent Energy Policy Institute, en tænketank baseret i New Delhi, og Distinguished Research Fellow ved Oxford Institute for Energy Studies, hyldede Narendra Taneja flytningen som “et meget stort skridt” i forhold til at sikre Indiens energitilstedeværelse og reducere landets energiafhængighed.

Han tilføjede,

…(dette er) meget gode nyheder, for i verden er der kun 7 eller 8 lande, der har kapaciteten og teknikkerne til at gå ud i det dybe hav for at identificere olie- og gasressourcer og derefter begynde udvindingen også…. Indien er nu en del af verdens dybvandsklub for olie og gas…

Denne store udvikling kommer kort efter, at Indien underskrev en foreløbig olie- og gasaftale med Guyana i slutningen af 2023.

Olieefterspørgsel og raffinering

En Reuters- rapport offentliggjort tidligere på ugen viste, at brændstofefterspørgslen har nået et 7-måneders højdepunkt i Indien, efter at være steget 6,2% MoM og 2,6% YoY.

I et forsøg på at fortsætte med at sikre landets energiposition forventes raffineringskapaciteten at se en væsentlig stigning på over 20 % i 2028.

Bemærk: Mr. Narendra Tanejas kommentarer var på hindi. Oversættelsen er min egen.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.