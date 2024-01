Ingen ende i sigte for prisfald på majs og sojabønner

Landmænd i USA og Brasilien er i problemer, da priserne på vigtige råvarer fortsætter med at dykke. Sojabønners pris er styrtet til et lavpunkt på $1.220, det laveste niveau siden november 2021. Den er faldet med mere end 30 % fra det højeste punkt i 2022.

Priserne på majs, sojabønner og hvede er faldet

Tilsvarende er majsprisen faldet til 4,6 USD pr. skæppe, 44 % under det højeste punkt i 2022. Andre landbrugsvarer som hvede, sukker og bomuld har også været under pres i de sidste par måneder. Denne tendens er gavnlig for de fleste mennesker, der ser inflationen bevæge sig nedad.

Sojabønner vs majs priser

Majs og sojabønner kæmper på grund af den vanskelige efterspørgsels- og udbudsdynamik. Udbuddet er steget kraftigt globalt, hjulpet af godt vejr i lande som Rusland, Ukraine og i nogle europæiske lande.

I den seneste WASDE-rapport sagde USDA, at produktionen i disse lande steg og blev opvejet af et fald i Bulgarien og Mexico. Globale majslagre steg også marginalt til 315,2 millioner tons.

Sojabønner har også oplevet højere produktion i lande som Rusland og Canada, da Brasiliens produktion faldt. WASDE-rapporten tilføjede :

“Øget forsyning og tidlig eksport i produktionsåret 2023/24 (startende oktober 2023) førte til en stigning på 2,0 millioner tons til Brasiliens eksport.”

Ydeevnen for sojabønner og majs skyldes også Brasiliens voksende dominans i landbrugsindustrien. Kina, den største forbruger af majs og sojabønner i verden, har valgt flere brasilianske produkter sammenlignet med USA.

Brasiliens råvarer er ofte billigere end dem, der produceres i USA, hvor lønninger er fortsat med at stige på det seneste. Transportomkostninger fra gårde til havne er også steget, efterhånden som mængden af Mississippi-floden falder.

Spændinger i USA og Kina

Voksende spændinger mellem USA og Kina har ikke hjulpet landbrugssektoren. Da Trump lover flere toldsatser for kinesiske varer, er der bekymring for, at vi kan gå tilbage, hvor vi var i 2018.

For at løse denne krise har Kina øget sine indkøb af majs og sojabønner fra Brasilien, Argentina og andre lande. Beijing har også lagt mere pres på sine borgere for at øge landbrugsproduktionen. Som et resultat viste en rapport, at Kinas samlede kornproduktion steg til et rekordhøjt niveau på 687 millioner tons i 2021, og tendensen forventes at fortsætte.

Det igangværende majs- og sojabønnernedbrud har en sølvbeklædning, fordi de har tendens til at være meget cykliske. Et kraftigt tilbagetog i priserne fører til lavere produktion, hvilket fører til højere priser på længere sigt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.