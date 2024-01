USD/RUB: Russisk rubel er på nippet til et bullish breakout

Den russiske rubel har bevæget sig sidelæns i de seneste par dage, da prisen på råolie fortsatte med at trække sig tilbage. USD/RUB -kursen handlede tirsdag til 89,76, hvor den har ligget fast i de seneste par uger. Denne pris er omkring 12,45 % under det højeste punkt i 2023.

Råolieprisen falder

Copy link to section

USD til RUB-kursen er forblevet i en konsolideringsfase, da handlende ser de igangværende energipriser trække sig tilbage. Brent, det globale benchmark, er trukket tilbage til $77, mens West Texas Intermediate (WTI) er faldet til $72,50. Russiske uraler har bevæget sig under $60.

Råoliepriserne faldt, da investorerne reagerede på Saudi-Arabiens beslutning om at sænke priserne i et forsøg på at vinde markedsandele. Dette skridt vil sandsynligvis få andre lande til at sænke priserne i de næste par måneder.

Råolie er den vigtigste råvare for Rusland, da det er den største eksportvare. De seneste data viser, at landet eksporterer over 3,34 millioner tønder om dagen, og landet har lovet at fortsætte med sine eksportreduktioner til 500.000 i overensstemmelse med OPEC+-aftalen.

Rusland har formået at omgå sanktioner fra vestlige lande ved at sælge sin olie til asiatiske lande, primært Indien og Kina. Også landets olieforsendelser er fortsat med at passere gennem Det Røde Hav, selvom Houthi-angrebene fortsætter.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Derfor mener analytikere, at den russiske økonomi klarer sig bedre end forventet. Den voksede med 5,5 % i tredje kvartal, mens IMF anslår, at den vil vokse med 1,1 % i 2024. Arbejdsløsheden er fortsat lav, mens industriproduktionen fortsætter.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

De andre vigtige USD/RUB-nyheder i denne uge vil være det kommende amerikanske forbrugerprisindeks (CPI). Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at dataene viser, at kerneinflationen faldt til 3,8 % i december, mens den overordnede CPI steg en smule til 3,2 %.

Disse tal vil sammen med sidste uges NFP-rapport være med til at sætte tonen for Federal Reserve. Økonomer har blandede meninger om, hvornår Fed vil begynde at sænke renten. Nogle ser, at det begynder at sænke renten i marts, mens andre ser det begynder i juni.

USD/RUB teknisk analyse

Copy link to section

USD/RUB-diagram af TradingView

USD/RUB-parret toppede ved 102,53 i 2023 og genoptog derefter den nedadgående tendens. Det har nu bevæget sig under 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit. Vigtigst er det, at parret har dannet et symmetrisk trekantmønster, som er vist i sort.

Det Stokastiske Momentum Index (SMI) og Relative Strength Index (RSI) er flyttet til de neutrale punkter. Derfor er udsigterne for parret neutrale med en bearish bias. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på 86,98, det laveste sving den 21. november.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.