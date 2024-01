ETH-stigning over $2,4k udløser tocifrede gevinster for LDO, ARB, RPL

Ethereum (ETH)-prisen er steget med 8,5% i de sidste 24 timer for at nå højder på $2.448 på tværs af store kryptobørser (den steg til $2.459 på Coinbase). I forhold til Bitcoin (BTC) var verdens næststørste kryptovaluta efter markedsværdi steget med over 12% til 0,05392 BTC.

ETHs gevinster kommer, da BTC svævede over $45.300, mere end 3% ned i de seneste 24 timer.

Ethereum price chart on Wednesday, January 10, 2024. Source: TradingView

Lido DAO, Arbitrum og Rocket Pool steg i vejret, da ETH ramte $2,4k

Mens Ethereum steg 8,5%, steg en række altcoins med tocifrede stigninger. Ifølge data fra CoinGecko var Ethereum-økosystemmønterne Lido DAO (LDO), Rocket Pool (RPL), Arbitrum (ARB) og Optimism (OP) alle i vejret, da ETH tog fart.

Flydende satsningsstyringstokens LDO og RPL handles med henholdsvis 19% og 21% op i skrivende stund, hvor Lido DAO skiftede hænder til $3,86 og Rocket Pool til $33,37. I mellemtiden steg de native tokens af Ethereum layer-2 platforme Optimism og Arbitrum med henholdsvis 16% og 19%. OP handles til $3,71 og ARB til $2,01 kl. 11:24 ET onsdag.

Det opadrettede momentum, som Ethereum og de relaterede mønter oplevede, kom efter tirsdagens farceagtige nyhedsadvarsel om godkendelsen af spot Bitcoin ETF’er. Det falske opslag på SEC’s officielle X-konto resulterede i, at BTC skød til en 19-måneders højde over $48.000 på Binance.

SEC-formand Gary Genslers officielle X-konto sagde imidlertid , at godkendelsesnyhederne var falske, da regulatorens konto var blevet hacket. BTC styrtdykkede til et lavpunkt på $45.000. I dag nåede flagskibskryptovalutaens pris et lavpunkt i løbet af dagen på $44.383 på Binance og $44.320 på Coinbase.

Analytikere er dog optimistiske omkring BTC-prisen, hvor Fundstrats Tom Lee forudsiger, at Bitcoin kan nå højder på $150.000 i de næste 12 måneder. Blandt katalysatorerne for tyreløbet er den meget ventede spot ETF-godkendelse og Bitcoins kommende halvering.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.