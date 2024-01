Kan American Express (AXP) fastholde en værdiansættelse på 189 USD før indtjeningen i 4. kvartal?

American Express Company (NYSE:AXP) er fortsat på overvågningslisten for mange investorer. Ex-udbyttedatoen tidligere i januar var en nøglefaktor, der understøttede aktiekursen. American Express er også indstillet til at offentliggøre indtjening den 26. januar. I betragtning af de stærke forventninger til vækst i indtjeningen kan AXP fastholde værdiansættelsen på $189 på kort sigt.

American Express er fortsat et attraktivt aktievalg for værdiinvestorer. Langsigtede investorer kan stadig låse værdien vedat købe aktien til den aktuelle værdiansættelse. Vi forventer dog, at American Express trækker sig tilbage på kort sigt. Vores mål er en værdiansættelse på $162 på kort sigt, især efter indtjeningsmeddelelsen.

Analytikere har prutt om værdiansættelsen af AXP i de seneste uger og dage. De mest pessimistiske analytikere forventer, at aktien falder til niveauer mellem $155 og $125. De optimistiske analytikere vurderer, at AXP vil stige til niveauer mellem $203 og $235. Vi tror, at AXP vil forblive over $162, men under $190.

American Express har support på $162 og modstand på $190

Source – TradingView

American Express møder modstand ved $190. Tilføjet til det faktum, at RSI viser overkøbt, er det usandsynligt, at aktien vil bryde modstanden. Den eneste faktor, der kan resultere i, at aktien stiger over $190, er indtjening, der overgår analytikernes forventninger. Analytikere forventer allerede en indtjeningsvækst på 12 %. Disse oplysninger er indregnet i den aktuelle værdiansættelse.

Det mere sandsynlige scenario er, at aktien trækker tilbage til $162. Aktien trækker sig allerede tilbage efter at have toppet $189. Vi tror, at AXP har support til $162 fra både teknisk og fundamental analyse. Vores analyse viste også et sæsonmønster, som vi forventer en faldende fase efter indtjeningen. Investorer bør være på udkig efter mønsteret til at låse op for vigtige købssignaler.

Resumé

Analysen viser, at AXP vil fastholde en værdiansættelse på omkring $189 før indtjeningen. Midt i skiftende analytikervurderinger afventer investorerne at se, hvordan indtjeningen kan sammenlignes med forventningerne. Hvis indtjeningen markant slog forventningerne, kunne AXP teste modstandsniveauerne.

Det kortsigtede mønster forventes at følge den langsigtede tendens. Vi håber at se værdiansættelsen falde til omkring $162, før aktien genvinder. Aktien vil forblive attraktiv til investering til en værdiansættelse på $162.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.