Ring om “fortroligt” filer til en børsnotering

Circle Internet Financial, selskabet bag USDC stablecoin, har fortroligt ansøgt om et børsnoteret udbud i USA.

Circe-filer til US IPO

I november 2023 fremhævede Invezz Circles rapporterede IPO-planer, med indikationer på, at USDC-udstederen ville indgive i begyndelsen af 2024.

Den 11. januar meddelte Circle, at det havde “fortroligt indsendt et udkast til registrering” hos US Securities and Exchange Commission (SEC) til en børsnotering. Formularen S-1, der beskriver virksomhedens søgen efter at udstede sine aktier til offentligheden, indikerede dog ikke antallet af aktier, der var målrettet mod tilbuddet. Børsnoteringens prisinterval er heller ikke fastlagt, siger Circle i en pressemeddelelse.

Ifølge stablecoin-udstederen vil det første offentlige udbud finde sted, når SEC afslutter sin gennemgang. Dette vil også afhænge af markedet og andre forhold, tilføjede firmaet.

Circles udkast til registreringserklæring for børsintroduktionen kommer, da det bredere kryptomarked jubler over SEC’s godkendelse af spot Bitcoin ETF’er. Det regulatoriske nik, hvor detaljerne viser SEC-formand Gary Gensler sørgede for svingafstemningen, kom efter 10 års ventetid. Den første spot ETF-ansøgning blev lavet i 2013 af kryptobørsen Gemini medstiftere Cameron og Tyler Winklevoss.

USDC er fortsat den næststørste stabile mønt efter markedsværdi – i øjeblikket står den på $25,2 milliarder. Bortset fra USDC er Circle også udsteder af EURC (EURC), en Euro-pegged stablecoin.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.