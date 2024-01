Spot Bitcoin ETF’er godkendt, hvad kan du forvente i dag?

Efter et årti med forventninger og regulatoriske forhindringer har USA endelig givet et vink til at spotte Bitcoin Exchange-traded Funds (ETF’er). Denne banebrydende beslutning blev annonceret onsdag eftermiddag af Securities and Exchange Commission.

Disse længe ventede finansielle produkter vil få deres debut på store amerikanske markeder, herunder NYSE, Cboe Global Markets og Nasdaq, bakket op af betydelige handelsvirksomheder, der er klar til at øge likviditeten.

Tidlige åbningstider satte scenen

Handel med disse innovative ETF’er kan begynde så tidligt som kl. 04:00 ET (10:00 UTC), længe før de traditionelle åbningsceremonier på amerikanske børser. Dette skridt markerer et væsentligt skridt i retning af at integrere kryptovalutaer i de almindelige finansielle markeder.

Revolutionerende detail- og institutionelle investeringer

Disse ETF’er skal transformere landskabet for både detailkunder og traditionelle finansielle institutioner. Kunder kan nu få adgang til Bitcoins (BTC) prisbevægelser gennem konventionelle mæglerapps og konti. I mellemtiden kan institutioner investere i Bitcoin uden at navigere i kompleksiteten af kryptoudvekslinger.

Sheila Warren, administrerende direktør for Crypto Council for Innovation, siger:

Introduktionen af en spot Bitcoin ETF handler ikke kun om markedsdynamik, det er en katalysator for reguleringsudvikling. Det nødvendiggør en ramme, der tilgodeser kryptos unikke karakter, hvilket potentielt kan føre til mere passende og informerede reguleringspolitikker i kryptoområdet.

En spot Bitcoin ETF er en forløber for et væld af innovative finansielle produkter og tjenester, der spænder over grænsen mellem traditionel finansiering og kryptovalutaer, og udvider horisonten for, hvad der er muligt inden for kryptoøkosystemet.

Udarbejdet likviditetspuljer

Med 11 spot Bitcoin ETF’er sat til at lancere – og milliarder i aktiver, der allerede er tilpasset til deres debut – har likviditetsudbydere og market makers forberedt sig flittigt. NYSE’s likviditetsprogrammer og naturlige afdækninger for market makers forventes at sikre et dynamisk og likvidt marked.

BlackRock og Coinbase partnerskab

BlackRock er gennem sit partnerskab med Coinbase klar til at gøre en betydelig indflydelse på dette nye marked. Selvom specifikke tal om aktiver under forvaltning for dets Bitcoin ETF ikke er afsløret, er der foretaget en bemærkelsesværdig investering på $100.000 i frø, hvilket fremhæver firmaets langsigtede forpligtelse til dette foretagende.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.