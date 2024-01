Her er grunden til, at den venezuelanske valuta ‘bolivar’ er faldet

Venezuelas økonomi klarer sig moderat godt, da der viser sig tegn på aftagende inflation, og olieproduktionen fortsætter med at stige. Den venezuelanske valuta, kendt som bolivar, er dog stadig på kanten og svæver nær sit laveste punkt i årevis.

Ifølge TradingView handlede USD/VES-kursen til 35,5 mandag efter at have tabt over en tredjedel inden for de seneste 12 måneder. Den slutter sig til den argentinske peso som en af de dårligst præsterende valutaer nogensinde.

USD/VES-diagram af TradingView

Nogle gode nyheder fra Venezuela

Der har været nogle gode nyheder fra Venezuela i de sidste par måneder. For det første har USA fjernet nogle sanktioner mod sin energisektor, hvilket har hjulpet landet med at øge olieproduktionen.

Data viser, at PDVSA, det statsdrevne selskab, i gennemsnit havde omkring 760.000 tønder om dagen (bdp) og forventes at ramme 963.000 tønder i år. Produktionen er dog vokset i et langsommere tempo end forventet, hvilket har skadet Chevron en smule.

Samtidig er der, selv om den er høj, tegn på, at Venezuelas inflation er ved at aftage, selvom den fortsat er meget højere end i de fleste lande. Efter at have ramt 1 million procent i 2018, er inflationen aftaget for nylig.

De seneste data viser, at inflationen nåede op på 193 % i december, mens en undersøgelse fra den private sektor placerede den på 170 %. Data fra centralbanken viser på den anden side, at inflationen kun steg med 3,5 % i december.

Hvorfor Venezuelas valuta er på kant

Den venezuelanske bolivar har reageret mildt på denne udvikling, selvom salget er aftaget. Der er flere grunde til, at valutaen har holdt sig på kanten i de sidste par måneder.

For det første er dette et valgår i USA, og der er dybe splittelser i spørgsmål om Venezuela. Mens Biden har fjernet sanktioner, har Trump kritiseret tiltaget, og der er en sandsynlighed for, at han vil genindføre dem, hvis han vinder i november. Denne usikkerhed har hindret investeringer i landet.

Der er også tegn på, at vestlige lande vil sanktionere Venezuela, efterhånden som dets strid med det olierige Guyana øges. I december sendte Storbritannien et krigsskib til regionen for at forsøge at lette spændingerne.

Den anden bekymring er, at Venezuelas socialistiske politik måske ikke fungerer, som vi har set i Argentina. Disse politikker har ført til manglende tillid til økonomien, selvom regeringen har implementeret nogle positive politikker.

Venezuela har øget strømmen af udenlandsk valuta til lokale banker, reduceret udgifterne og hævet skatterne. Analytikere mener, at mange venezuelanere har droppet boliveren efter at have set deres investeringer dykke gennem årene.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.