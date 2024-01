Hvad nu for CAKE, da PancakeSwap brænder 8,5 millioner tokens?

Multi-chain decentraliseret udveksling PancakeSwap har afsløret endnu en større token-forbrænding. I mandags delte holdet, at den seneste brænding af DEX-platformens oprindelige token CAKE så 8,5 millioner tokens permanent fjernet fra cirkulation.

Afbrændingen, som er en del af den overordnede økonomiske køreplan for PancakeSwap, følger den nylige reduktion af det maksimale CAKE-udbud fra 750 millioner til 450 millioner. Fællesskabets afstemning om 300 millioner CAKE-forsyningsreduktionen fandt sted i slutningen af december sidste år.

Et par dage før afstemningen brændte PancakeSwap 10 millioner tokens. Denne seneste brænding var for CAKE-tokens til en værdi af over $25 millioner.

Brændte tokens var fra handelsgebyrer på AMM V2, AMM V3 og ikke-AMM inklusive evigheds- og positionsadministrator. Burned CAKE var også fra forudsigelse, lotteri, NFT og spil.

🔥 8,506,585 $CAKE just burned – that’s $25M!



💰 Trading fees (AMM V2): 107k CAKE ($319k) -14%

💰 Trading fees (AMM V3): 103k CAKE ($308k) +10%

💰 Trading fees (Non-AMM like Perpetual, Position manager etc): 0.7k CAKE ($2k) -92%

🔮 Prediction: 38k CAKE ($114k) +12%

🎟️ Lottery:… pic.twitter.com/AA22FvaTtq — PancakeSwap🥞Everyone's Favorite DEX (@PancakeSwap) January 15, 2024

Hvad næste til CAKE pris?

Copy link to section

Som holdet fremhævede midt i forslaget om at skære i det maksimale udbud til 450 millioner, kan den langsigtede indvirkning være på projektets stabilitet og vedtagelse på tværs af det decentraliserede finansøkosystem (DeFi).

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Men PancakeSwaps betydelige token-forbrændinger er ofte faldet sammen med bemærkelsesværdige prisbevægelser for det oprindelige token. Brændingsmekanismer på tværs af kryptolandskabet er en del af den tokenomics, som markedseksperter siger, kan resultere i langsigtet værdistigning for et token.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Som vist gennem den seneste afstemning, støtter PancakeSwap-fællesskabet disse almindelige CAKE-forbrændinger. De står også bag andre initiativer, der har til formål at bringe projektet foran konkurrerende platforme. Som sådan kunne dette seneste træk styrke stemningen midt i det bredere markeds bullish forventninger.

I øjeblikket er CAKE-prisen i nærheden af $2,95, ca. 1,2% steget inden for de seneste 24 timer. Det er dog faldet i løbet af de sidste to uger efter at have reduceret gevinster, der fik den til at nå op på $3,94 i slutningen af december. Denne opside faldt sammen med token-forbrændingen og forsyningsreduktionen.

Hvis stemningen forbedres efter bredere markedsfald i de seneste par dage, kan CAKE forsøge at genvinde kontrollen nær det seneste højdepunkt. Bagsiden kunne se købere forsøge at forsvare $2.00-$2.50 regionen.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.