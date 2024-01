Kryptoanalysefirma deler ekstremt bearish udsigter for Cardano (ADA)

Mens kryptovalutaer ser friske op efter faldene set i den seneste uge, har K33 Research et ekstremt bearish udsigter for Cardano (ADA).

Ifølge deres seneste udsigter siger platformen, at Cardano kunne “drive ind i irrelevans.” Forskningsrapporten peger på markedsforløbene for IOTA, NEO og EOS som et eksempel.

I sin “Why you should sell Cardano (ADA)”- rapport peger analysefirmaet på flere faktorer som årsager til, at kryptovalutaen langsomt kunne “bløde” ud i uklarhed.

Cardano “ikke brugt til noget”

Ifølge K33 Research har Cardano-netværket ingen meningsfuld aktivitet, og dette kan være hovedårsagen til, at ADA ender med at blive værdiløs hen ad vejen. En blockchain-platform, specifikt et smart kontraktnetværk som Cardano, har brug for sit oprindelige token for at have praktisk brug, bemærkede Anders Helseth, forskningschef hos K33.

Dette ser ikke ud til at være tilfældet for ADA, hævdede Helseth. Ifølge ham, selvom nogle modargumenter kan pege på de 90.000 daglige transaktioner, er disse blockchain-transaktioner og ikke “meningsfulde transaktioner.”

“Der sker ikke andet i Cardano-netværket end udvekslingsoverførsler og en gruppe poseholdere, der fremstiller blockchain-aktivitet,” bemærkede han.

Hvad siger Cardanos stablecoin-situation?

Bortset fra blockchain-data og handelsbørser er der intet eksternt bevis på “rigtig aktivitet.” Ud over dette er der Cardanos stablecoin-situation. De vigtigste stablecoins fra Tether og Circle – USDT og USDC – er ikke på Cardano.

I stedet er der kun Cardano-sikrede stablecoins, hvor disse i øjeblikket værdiansættes til 76 cent i forhold til dollaren. Analysefirmaet siger, at dette er “et andet ord for ingenting”, især for DeFi. Ifølge rapporten har Cardano en fantastisk historie og historie, men ingen trækkraft. Kun en storslået idé bliver solgt til nye ADA-indehavere, men fremtiden er dyster.

“Ada har ikke samlet sig på linje med andre ‘stærkere’ smarte kontrakt-tokens, når markederne er blevet forbedret, hvilket er en stærk indikator for en døende mønt,” sagde Helseth.

Han foreslår, at ADA står over for et scenarie, hvor det bliver “værdiløst over tid.” Det er en bane, der ligner den, der ses med andre altcoins, inklusive IOTA, NEO og EOS. Mange projekter med disse udsigter svulmer op under tekniske opgraderinger eller vigtige partnerskabsmeddelelser, men falmer hurtigt, da der ikke kommer noget større ud af det.

Why you should sell all your ADA (Cardano)



The Cardano network’s complete lack of meaningful activity will make the Ada token worthless over time.



Read the full reasoning on K33 Research 👇https://t.co/jji0yfJDky — K33 Research (@K33Research) January 15, 2024

Betyder det, at ADA kan falde fra top 10-placeringen og forsvinde ind i baghaven?

Ifølge CoinGecko-data nåede Cardanos pris et rekordhøjt niveau på $3,09 i september 2021. Men på trods af dens 53% gevinster i det seneste år, forbliver ADA’s nuværende værdi mere end 82% af sit toppunkt nogensinde.

Kryptovalutaen handlede omkring $0,53 i skrivende stund.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.