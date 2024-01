USD/TRY: Analytiker argumenterer for tyrkiske lira i 2024

Den tyrkiske lira kan iscenesætte et comeback i 2024, da Federal Reserve og andre vestlige centralbanker sænker renten, og landets inflation aftager. Det siger Piotr Matys, analytiker hos InTouch Capital og understøttes af positioneringen på optionsmarkedet.

Den tyrkiske lira er rekordlav

USD/TRY-diagram af TradingView

USD/TRY forbliver på sit højeste niveau nogensinde, hvilket gør den tyrkiske lira til en af de dårligst præsterende valutaer i verden. Det har mistet næsten 500 % af sin værdi i de seneste fem år og med 2.690 % siden 2008. Denne præstation skyldes, at præsident Erdogan ikke kan lide høje renter og manglen på CBRT-uafhængighed.

Ifølge Piotr er der dog nogle tegn på, at den tyrkiske lira vil vende tilbage senere i år. Han forventer, at CBRT vil opretholde en høgeagtig tone og fortsætte med at hæve renten i år. Banken har været den mest aggressive på det seneste, da den pressede renten fra 8,5 % i maj til 42,5 %. Økonomer mener, at banken vil fortsætte med at hæve renten senere i år.

Tyrkiske renteforhøjelser vil falde sammen med en periode, hvor Fed og andre centralbanker forventes at begynde at skære dem ned. Økonomer forventer, at Fed begynder at sænke renten allerede i marts. Fed Rate Monitor Tool har en 90% chance for, at det falder i juni.

Tyrkiets inflation topper i 2024

Piotr forventer også, at den tyrkiske inflation vil begynde at aftage senere i år. De seneste data viste, at den overordnede CPI steg til 64,8 %, da prisen på det meste steg. En beslutning fra regeringen om at hæve lønningerne kan føre til mere inflation senere i år. Alligevel ser Piotr en situation, hvor Tyrkiets inflation falder under CBRT-renten. Han sagde :

“Det er værd at bemærke, at et toppunkt i den tyrkiske inflation bør falde sammen med, at de store centralbanker ledet af Fed sænker renten, hvilket ville gøre liraen potentielt attraktiv for carry trade-aktører på trods af stadige risici.

I mellemtiden bliver optionsmarkedet mindre negativt over for valutaen. Data viser, at bearish væddemål på valutaen er faldet til deres laveste niveau i over seks måneder, hvilket er endnu et positivt tegn.

Men historisk set har den tyrkiske lira været en af de værste handler nogensinde, da valutaen har været i et frit fald. En valuta, der handlede til $1 i 2008, er nu dykket til $30. Dette er et stort problem nu, hvor mange virksomheder og enkeltpersoner har valgt den amerikanske dollar, da deres lirebeholdning tabte værdi. Det er usandsynligt, at disse mennesker vil flytte tilbage og omfavne liraen.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.