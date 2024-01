Hashgraph Association, Swirlds Labs lancerer “Building on Hedera Course”

Hedera (HBAR), proof-of-stake blockchain-netværket, der driver Web3-innovation, er klar til at få et stort løft via et nyt initiativ, der har til formål at bringe flere udviklere til netværket.

I onsdags annoncerede den non-profit organisation The Hashgraph Association og Swirlds Labs, en platform med fokus på at accelerere udvikling og adoption af Hedera, et uddannelsesforløb, der har til formål at gøre det muligt for enkeltpersoner og virksomheder at lære om den offentlige blockchain og hvordan man bygger videre på den.

Det gratis “Building on Hedera Course” søger at give blockchain-ingeniører, udviklere og virksomheder et fundament for Web3-innovation på Hedera, sagde Swirlds Labs i et blogindlæg offentliggjort den 17. januar.

Uddannelsesveje og muligheder for at bygge videre på Hedera

I en kommentar sagde The Hashgraph Associations Kamal Youssefi, at “Building on Hedera Course” vil tilbyde NFT-certifikater til brugere, der gennemfører programmet. På denne måde kan virksomheder fremvise et teammedlems færdigheder og kvalifikationer. Youssefi tilføjede:

“Den nyetablerede uddannelsesstruktur har til formål at skabe en effektiv og tilgængelig proces, hvorved både nye og eksisterende udviklere kan opkvalificere sig i brugen af Web3-specifik teknologi.”

Hashgraph Association og Swirlds Labs planlægger at tilføje flere kurser og certificeringer til programmet med det formål at give en omfattende forståelse og videnbase for ingeniører og udviklere, der lærer om Hedera. Dette vil sikre, at de, der deltager i programmet, får alle de færdigheder og træning, de har brug for.

Dr. Leemon Baird, medstifter og co-CEO af Swirlds Labs, sagde:

”Et stærkt fællesskab har et stort behov for uddannelse. Dette nye Building on Hedera-kursus giver uddannelsesveje og muligheder, som er nødvendige for dem, der allerede er i samfundet i dag, og opmuntrer også andre til at udforske, hvad Hedera har at tilbyde.”

Annonceringen af kurset kommer en dag efter, at Hedera meddelte, at Hitachi America, Ltd. havde tilsluttet sig Hedera Council. Hitachi vil bringe sin industrielle ekspertise til Hedera og hjælpe med at skabe proof-of-concepts for end-to-end supply chain og bæredygtighedsløsninger til HBAR blockchain i det næste år.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.