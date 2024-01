Kinas befolkningstilbagegang: En dybere krise

Kinas befolkning har oplevet et betydeligt fald for andet år i træk, hvilket markerer en fortsættelse af en bekymrende tendens, der har enorme konsekvenser for landets økonomiske fremtid og demografiske struktur.

2023: Et år med demografiske ændringer

Ifølge National Bureau of Statistics faldt Kinas befolkning med 2,08 millioner, eller 0,15 %, til 1,409 milliarder i 2023. Dette fald var højere end befolkningsnedgangen på 850.000 i 2022, hvilket var den første siden Mao Zedongs store hungersnød. æra i 1961.

COVID-19 og dens indvirkning

COVID-19-pandemien har spillet en væsentlig rolle i dette demografiske skift. Efter tre år med streng screening og karantæneforanstaltninger oplevede Kina en dramatisk landsdækkende COVID-stigning, da myndighederne brat ophævede grænserne i december 2022. Dette førte til en stigning på 6,6 % i det samlede antal dødsfald til 11,1 millioner i 2023, den højeste dødsrate siden kulturrevolutionen i 1974.

Rekordlave fødselstal

Nyfødte faldt med 5,7 %, og fødselsraten ramte et rekordlavt niveau på 6,39 fødsler pr. 1.000 mennesker. Dette fald tilskrives årtier lange tendenser, herunder etbarnspolitikken og hurtig urbanisering, hvilket gør børneopdragelse i byer dyrere. Til sammenligning var Japans fødselsrate 6,3 pr. 1.000 indbyggere i 2022, mens Sydkoreas fødselsrate var 4,9. Som observeret i andre lavfertilitetslande, viser det sig ofte at være meget vanskeligt at vende nedgang i fertilitet.

Faldende arbejdsstyrke og økonomisk påvirkning

Den faldende befolkning øger bekymringen om Kinas vækstudsigter. Med færre arbejdere og forbrugere lægger de stigende udgifter til ældrepleje og pensionsydelser mere pres på forgældede lokale myndigheder. Desuden ramte ungdomsarbejdsløsheden rekordhøje i 2023, lønnen for mange funktionærer faldt, og en krise i ejendomssektoren, hvor mere end to tredjedele af husholdningernes formue opbevares, forstærkedes.

Katya Stead, finanskorrespondent hos Invezz, siger:

Aldringen af Kinas befolkning er en potentielt irreversibel langsigtet tendens. Den Internationale Valutafond har tydeliggjort sammenhængen mellem en lav fødselsrate og reduktioner i BNP. Og i den næststørste økonomi i verden er dette mildest talt bekymrende. Læs Katya Steads seneste artikel om, hvordan Kinas huspriser antyder den kommende storm

Aldrende befolkning og pensionskrise

Andelen af befolkningen på 60 år og derover nåede 21,1 % i 2023. Det kinesiske videnskabsakademi forudser et pensionssystemmangel i 2035, da pensionsalderen forventes at overstige 400 millioner.

Kampe på landet

Personer som Xin Lu, der bor fra Gansu-provinsen, fremhæver de økonomiske udfordringer, som den aldrende landbefolkning står over for. Med sparsomme pensioner og begrænset opsparing er afhængigheden af familiestøtte stigende.

Regeringens reaktion og offentlighedens stemning

På trods af regeringens bestræbelser på at fremme fødslen gennem forskellige incitamenter, er effektiviteten af disse foranstaltninger stadig tvivlsom. Beijings lokale politikker mangler ensartet implementering, og de grundlæggende årsager til faldende fødselstal forbliver ubehandlet.

Den 26-årige IT-medarbejder Xian Wu udtrykker skepsis over for regeringens incitamenter, hvilket indikerer et dybere samfundsskifte i holdninger til familieplanlægning.

På lang sigt ser FN-eksperter Kinas befolkning skrumpe med 109 millioner i 2050. Kinas befolkning på 60 år og derover nåede 296,97 millioner i 2023, omkring 21,1 % af landets samlede befolkning, op fra 280,04 millioner i 2022.

Landets befolkning i pensionsalderen forventes at stige til mere end 400 millioner i 2035, mere end hele USA’s befolkning.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.