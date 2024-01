Cardano (ADA) vs Solana (SOL): bedre krypto at købe i 2024?

Cardano (ADA) og Solana (SOL) er nogle af de mest populære blockchain-netværk i branchen. De er multi-milliard enheder med en samlet markedsværdi på over $61 milliarder. I dette tilfælde er de to mere værdifulde end nogle velkendte virksomheder som Ford, General Motors, Teladoc og Estee Lauder. Så hvad er det bedste køb mellem SOL og ADA?

Hvorfor Solana er et bedre køb end Cardano

Copy link to section

Cardano og Solana er blockchain-netværk, der er bygget til at gøre det samme. De bruges af udviklere til at køre deres decentraliserede applikationer (dApps) i nøglebrancher som spil, decentraliseret finans (DeFi) og Non-Fungible Tokens (NFT).

I dette tilfælde er der flere grunde til, at Solana er en langt bedre investering end Cardano. For det første beskrives Cardano ofte som en spøgelseskæde, hvilket betyder en blockchain, der ikke understøttes af nogen meningsfulde applikationer.

Et nærmere kig på Cardanos økosystem viser, at det kun har få udviklere. Ifølge DeFi Llama har Cardano 33 DeFi-applikationer i sit netværk sammenlignet med Solanas 123. Som et resultat har Cardano en TVL på $347 millioner sammenlignet med Solanas $1,4 milliarder.

TVL er ikke de eneste data, du bør se på, når du vurderer et økosystem. For eksempel bør du se på, om nogen bruger disse DEX’er og udlånsprotokoller. Data fra CoinMarketCap viser, at Minswap, Solanas største DEX håndterede blot $2,9 millioner i transaktioner i de sidste 24 timer.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

På den anden side er Solanas Orca og Raydium i top ti målt på transaktionsvolumen. Kun platforme som Uniswap, dYdX og Kine Protocol er større. Og for et stykke tid siden håndterede Solana mere DEX-volumen end Ethereum.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

En anden grund til, at Cardano er en spøgelseskæde på 18 milliarder dollar, er, at den har minimale stablecoins i sit økosystem. Data viser, at det kun har $18 millioner i stalde, mens Solana har over $1,8 milliarder.

Men Cardano er peer-reviewed, ikke?

Copy link to section

Med hensyn til Non-Fungible Token (NFT) industrien ser vi, at der er lidt aktivitet i gang i Cardano. Data fra CryptoSlam viser, at det samlede NFT-salg i Solana er på over 4,7 milliarder dollars. Det har haft over 1,9 millioner købere og 1,49 millioner sælgere. Cardano har på den anden side håndteret $631 millioner salg med henholdsvis 1,28 millioner og 668k købere og sælgere.

I mellemtiden har Solana flere transaktioner end Cardano. Data fra Cardanoscan viser, at ADA har haft over 83 millioner transaktioner, mens Cardano har mere end 262 millioner. Disse tal kan dog bedrage, hvilket til dels forklarer, hvorfor Cardano stadig er en enhed på 18 milliarder dollars. I de fleste tilfælde køber detailhandlere Cardano, fordi det er stærkt fremmet af mæglere.

En anden grund til, at Cardano har tendens til at tiltrække sig opmærksomhed, er påstanden om, at det er peer-reviewed. Udviklere hævder, at det har over 100 offentliggjorte artikler på netværket. Du kan finde nogle af disse papirer her. Men i virkeligheden betyder alle disse papirer ingenting, hvis platformen ikke kan tiltrække udviklere.

Cardano vs Solana præstation

Copy link to section

SOL vs ADA prisdiagram

Den sidste grund til, at Solana er en bedre krypto at købe end Cardano, er dens historiske ydeevne. I de sidste fem år er Solana token steget med næsten 200 %, mens Cardano er faldet med over 50 %. Nogle af Solanas gevinster kom i 2023, da den sprang fra $8 til over $120.

Solanas rally var på grund af den stærke økosystemvækst og populariteten af folk som Bonk og Samodeycoin. Det tiltrak også flere udviklere, herunder kendte navne som Helium og Hivemapper. Derfor vil Solana sandsynligvis overgå Cardano i fremtiden.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.