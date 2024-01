Sony annullerer $10 milliarder fusionsplaner med Zee i Indien, juridisk kamp truer

Japans Sony Group har truffet beslutningen om at opgive sine planer om en fusion på 10 milliarder dollar med Indiens Zee Entertainment (ZEE.NS), hvilket sætter scenen for et juridisk opgør mellem de to selskaber på grund af deres manglende færdiggørelse af en aftale, der var klar til at omforme Indiens medielandskab.

Sammenbruddet af denne ambitiøse fusion, der sigter mod at skabe et mediekraftcenter på Indiens indholdshungrende marked, har tilført et nyt niveau af usikkerhed for tv-udsenderen Zee, især da konkurrencen i branchen fortsætter med at intensivere.

Disney (DIS.N) har grebet chancen og søger nu aktivt at fusionere sine indiske virksomheder med medieaktiverne fra milliardæren Mukesh Ambani’s Reliance (RELI.NS), med det mål at danne et af Indiens største underholdningsimperier.

Sony citerede i en officiel erklæring uopfyldte “lukkebetingelser” som årsagen til fusionens bortgang, på trods af deres “god tro diskussioner” med Zee. Det lykkedes ikke virksomhederne at nå til enighed om forlængelse af fristen, som var sat til 21. januar.

https://twitter.com/YatinMota/status/1749319730887045265

Hvad Sony sagde

Copy link to section

Sony udtrykte deres skuffelse og udtalte: “Efter mere end to års forhandlinger er vi ekstremt skuffede… Vi er fortsat forpligtet til at øge vores tilstedeværelse på dette livlige og hurtigt voksende marked.”

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Zees kommentar

Copy link to section

Som svar informerede Zee de indiske børser om, at Sony søger $90 millioner i opsigelsesgebyrer for påståede brud på fusionsaftalen og påberåber sig voldgift for midlertidig nødhjælp. Zee afviser på det kraftigste alle påstande fra Sony og har til hensigt at tage passende juridiske skridt.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Mens hverken Sony eller Zee gav specifikke detaljer om de uopfyldte betingelser, stod fusionen over for en kritisk hindring for at afgøre, hvem der skulle lede det kombinerede selskab. Zee havde foreslået administrerende direktør Punit Goenka som lederen, men Sony rejste bekymring, efter at Goenka blev genstand for en undersøgelse fra Indiens markedsregulator.

Zee præciserede dog mandag, at Goenka havde sagt ja til at træde tilbage af hensyn til fusionen.

Sidste år forhindrede Securities and Exchange Board of India Goenka i at varetage bestyrelsesposter i ethvert børsnoteret selskab, idet han påstod hans involvering i at omdirigere Zees midler til andre børsnoterede enheder i koncernen.

Goenka benægtede beskyldningerne, og en indisk domstol ophævede forbuddet i oktober med den betingelse, at han ville samarbejde med eventuelle regulatoriske undersøgelser.

Goenka, som deltog i den store åbning af et Lord Ram-tempel i Indiens Ayodhya-by, tolkede sammenbruddet af Sony-aftalen som “et tegn fra Herren” og udtrykte sit engagement i at styrke sit firma til gavn for interessenterne.

Zees faldende indtægter

Copy link to section

Zee står i øjeblikket over for udfordringer med faldende annonceindtægter og reducerede likviditetsreserver, som faldt til 2,48 milliarder rupier i de seks måneder, der sluttede den 30. september, sammenlignet med 5,88 milliarder rupier et år tidligere.

På trods af, at hun pådrager sig “engangsomkostninger og tilbagevendende omkostninger” som forberedelse til Sony-aftalen, vil Zee nu flytte sit fokus til at evaluere både organiske og uorganiske vækstmuligheder.

Med en mangfoldig portefølje af kanaler, der spænder over nyheder og underholdning på hindi og andre sprog, har Zee været et kendt navn i Indien i årevis. Det blev etableret i 1992 af Subhash Chandra, far til Goenka, ofte omtalt som “Indisk fjernsyns fader.”

Fejlen af Zee-Sony-fusionen ses som en skuffelse for aktionærerne, da den havde potentialet til at ændre industriens dynamik betydeligt, ifølge Hetal Dalal, præsident og Chief Operating Officer for Institutional Investor Advisory Services.

Sony forventer ingen væsentlig indvirkning på sine skøn ved årets udgang for marts, da fusionen ikke var indregnet i udsigterne.

Zees aktier er faldet cirka 8% siden fusionen blev annonceret i september 2021.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.