Ethereum og Litecoin tæt på bjørnemarked, mens Memeinator trives

Det var et hav af rødt i kryptobranchen, da de fleste mønter trak sig tilbage. Bitcoin, den største mønt i verden, trådte ind i et bjørnemarked, da panikken blandt privatinvestorerne spredte sig. På samme måde styrtede Litecoin-prisen til $63,20, det laveste punkt siden 8. januar. Den er faldet med over 16 % fra sit højeste punkt i denne måned.

Ethereum, den næststørste kryptovaluta, faldt fra det årlige højdepunkt på $2.715 den 12. januar til et lavpunkt på $2.168. Den har trukket sig tilbage med mere end 19 % fra sit højeste niveau i år og har mistet milliarder af dollars i værdi.

Salget af Memeinator-tokenet nærmer sig $4 millioner

Copy link to section

Memeinator, den kommende meme-mønt, fortsatte med at klare sig godt i sit token-salg, hvilket er et tegn på, at der er efterspørgsel på nye mønter. Data offentliggjort på deres hjemmeside viser, at de har rejst over $3,8 millioner, mens den nuværende 14. fase nærmer sig sin afslutning. Denne kapitalforhøjelse gør tokenet til et af de bedst præsterende i de sidste par måneder.

Memeinator har formået at skabe et fællesskab af hundredtusindvis af mennesker. Data viser, at der har været over 410.000 tilmeldinger til konkurrencen om at vinde en tur ud i rummet med Virgin Galactics rumskib, som begynder sine flyvninger i 2026. Turen vil koste $250.000.

Ud over dette lancerede udviklerne et airdrop på $100.000 for at opmuntre folk til at købe tokenet og deltage i dets vækst. Alt dette har været med til at gøre det til et stort fællesskab, hvilket er nødvendigt, hvis netværket skal blive en succes.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Til at begynde med ønsker Memeinator at ændre kryptobranchen ved at være en stor meme-mønt, der har kunstig intelligens (AI)-funktioner. Målet er at bruge hypen omkring AI til at vokse og blive den største meme token i branchen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Denne strategi er blevet brugt før. For eksempel kom meme-mønter som Bonk og Pepe fra ingenting og blev nogle af de største mønter i branchen. Undervejs skabte disse mønter adskillige millionærer.

Udsigter for Ethereum og Litecoin

Copy link to section

Det nuværende frasalg af Bitcoin, Ethereum og Litecoin er i overensstemmelse med forventningerne på grund af den seneste godkendelse af en spot Bitcoin ETF. Som jeg skrev om tidligere, så har de fleste finansielle aktiver en tendens til at trække sig kraftigt tilbage efter en større begivenhed på grund af en situation kendt som køb rygtet og sælg nyheden.

Udover spotgodkendelsen af Bitcoin ETFer så vi dette ske med XRP, da Ripple Labs vandt en retssag, der blev anlagt af SEC. XRP-prisen steg til at begynde med og genoptog derefter en nedadgående tendens. Før dette steg Bitcoin efter at SEC godkendte BITO ETF, som sporede BTC-futures, og trak sig derefter tilbage.

Derfor forventer analytikerne, at Bitcoin, Ethereum og Litecoin vil have nogle kortsigtede smerter og derefter vende tilbage i de kommende uger. Den næste vigtige katalysator for disse mønter vil være næste uges Fed-beslutning efterfulgt af april måneds Bitcoin-halveringsbegivenhed.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.