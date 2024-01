Her er grunden til, at Jim Cramers ‘overraskende’ Bitcoin-prisforudsigelse er forkert

Jim Cramer, den populære CNBC-vært, har ændret sin melodi på Bitcoin, da prisen forbliver under intenst pres. Det er faldet med over 17 % fra det højeste niveau i denne måned og nærmer sig et bjørnemarked. Dette fald har også ført til flere tab på altcoin-markedet, hvor populære tokens som Dogecoin, Solana og Avalanche styrter ned.

Jim Cramer mener nu, at Bitcoin-prisen har flere ulemper at gå i de kommende uger. I en erklæring argumenterede han for, at der ikke vil komme flere nye penge i Bitcoin på et tidspunkt. I et separat tweet advarede han om, at Bitcoin var svært at eje.

Now that Bitcoin's down about 20% from its high i expect a strong stand to be made but it won't hold because not enough money is coming in. New theme: Number Go Down — Jim Cramer (@jimcramer) January 23, 2024

Cramers ændring af melodi er overraskende, fordi det var blot et par dage siden, at han lavede et bullish syn på mønten. Han kaldte det et teknologisk vidunder, der ikke kan dræbes, og påpegede, at Charlie Munger var blind for dette faktum.

Jim Cramer er en legende om at lave forkerte opkald, hvilket forklarer, hvorfor nogle mennesker ofte vil købe dippen, nu hvor han har været imod den. For eksempel gik Jim Cramer i 2009 i luften og talte for Bear Sterns, før firmaet kollapsede. Tilsvarende talte han i 2023 for First National Bank et par måneder før den kollapsede.

Analytikere bemærker, at det nuværende Bitcoin-udsalg var let at forudsige, og at det sandsynligvis vil være kort. For det første, som jeg skrev tidligere i dag er salget for det meste, at investorer nu sælger nyhederne, siden SEC godkendte spot Bitcoin ETF’er i sidste uge. Det er ikke ualmindeligt, at finansielle aktiver trækker sig tilbage efter en større begivenhed.

Bitcoin-diagram af TradingView

Yderligere har Bitcoin i de fleste tilfælde en tendens til at trække sig tilbage, når den rammer et vigtigt modstandsniveau. For eksempel, som vist ovenfor, trak Bitcoin sig tilbage med 20 % mellem april og juni 2023, efter at den steg til $30.000. Det iscenesatte derefter et rally til $49.000 i år. Som sådan giver det efter min mening mening, at det trak sig tilbage, da det nærmede sig $50.000.

Vigtigst af alt, Bitcoin har flere katalysatorer forude, inklusive den igangværende risiko-på-stemning, kommende halvering og potentielle rentenedsættelser fra Federal Reserve. Den institutionelle efterspørgsel forventes også at stige gradvist, da udbuddet fortsat er knapt.

Endelig ved de fleste erfarne investorer, at du ikke kan bedømme et aktivs prisudvikling for, hvad det gør i løbet af få uger. For eksempel, mens Nasdaq 100-indekset er steget til et rekordhøjt niveau, faldt det med 11 % mellem 19. juli og 26. oktober.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.