Heineken vil investere 39 millioner pund i genoplivning af pubber i Storbritannien, hvilket skaber over 1.000 job

Heineken har annonceret en betydelig 39 millioner pund investeringsplan for at renovere og genåbne adskillige pubber i hele Storbritannien under sin Star Pubs & Bars-kæde, hvilket signalerer en robust genoplivning i sektoren og skabelsen af mere end 1.000 nye job.

Heinekens renoveringer for at genoplive lokale pubber

Som en del af sin forpligtelse til at forynge sit netværk, planlægger Heineken at renovere over 600 pubber, cirka en fjerdedel af dens 2.400 mand store kæde.

Denne beslutning stemmer overens med ændrede forbrugeradfærd, især faldet i pendling til bymidten, da flere mennesker arbejder hjemmefra og søger at minimere rejseudgifter.

Fokus vil være på at forbedre pubber i forstæder og omdanne dem til førsteklasses lokale etablissementer.

Løsning af pandemiens store belastning

Den britiske pubindustri har stået over for betydelige udfordringer i løbet af de sidste par år, fra obligatoriske lukninger under Covid-pandemien til vedvarende økonomisk pres ansporet af stigende leveomkostninger.

Ifølge British Beer and Pub Association (BBPA) lukkede en alarmerende rate på 500 pubber om året mellem 2021 og 2023.

Heinekens initiativ sigter mod at bringe antallet af lukkede pubber i sin ejendom tilbage til præ-pandeminiveauer inden udgangen af året, med planer om at have genåbnet 156 pubber siden begyndelsen af 2023.

Økonomisk pres og markedstilpasninger

Heinekens renoveringsstrategi kommer på et tidspunkt, hvor gæstfrihedssektoren kæmper med inflationspres, især på nøgleråvarer som byg og aluminium.

Den geopolitiske situation, inklusive Ruslands invasion af Ukraine, har yderligere forværret omkostningerne til energi, brændstof og korn, hvilket har påvirket driftsomkostningerne og forbrugerpriserne.

For eksempel steg gennemsnitsprisen for en pint fad pilsner i Storbritannien til £4,71 i marts fra £3,76 i februar 2020.

Genåbning af historiske pubber

Blandt de bemærkelsesværdige genåbninger undergik The Ship in Worsbrough, som havde været lukket i over fire år, for nylig en renovering på £370.000 og bød gæster velkommen tilbage i februar 2024. Tilsvarende

Ashford Arms i Derbyshire, et offer for pandemilukningerne, er også blevet revitaliseret med en fælles investering på 1,6 millioner pund fra Star Pubs og Longbow Venues, hvilket puster nyt liv i samfundets hoved.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.