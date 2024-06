Palantir Q1-indtjening: kommerciel styrke driver en stigning på 21% i omsætningen

Palantir Technologies Inc (NYSE: PLTR) handler op i forlængede timer mandag efter at have rapporteret bedre end forventet økonomiske resultater for sit første kvartal.

Dette er en udviklingshistorie. Tal, der mangler nedenfor, vil blive opdateret efterhånden som de modtages!

Investorerne jubler også, fordi ledelsen udsendte positive retningslinjer for fremtiden. $PLTR forudser nu, at dens omsætning vil falde mellem $649 millioner og $653 millioner i det nuværende regnskabskvartal.

Analytikere var til sammenligning på mio. Alex Karp – den administrerende direktør for Palantir sagde i en pressemeddelelse i dag:

Det børsnoterede firma i New York forventer, at dets amerikanske kommercielle forretning vil vokse med mindst % i 2024. Bemærk, at vores markedsanalytiker Ritesh A. er optimistisk på Palantir-aktien, når han skriver.

Palantir Q1 indtjening øjebliksbillede

Indtjente millioner mod for et år siden millioner

Indtjening pr. aktie blev også forbedret fra til

Justeret EPS udskrevet til 8 cents i henhold til indtjeningsrapporten

Omsætningen steg 21% år-til-år til $634 millioner

Konsensus var 7 cents en andel på $615 millioner i omsætning

Antallet af kommercielle kunder i USA steg % til

Palantir ser fortsat kunstig intelligens som en væsentlig medvind for sin forretning. CEO Karp sagde også mandag:

Det er værd at nævne her, at $PLTR snart kan tilslutte sig S&P 500, som Invezz rapporterede her.

Dette er en udviklingshistorie. Kom tilbage om et par minutter for flere opdateringer!

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.