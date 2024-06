S&P Global annoncerede for nylig, at S&P- og Dow Jones-indeksene ville revurdere de nuværende vægtninger, og virksomheder inkluderet, på S&P 500 næste måned.

En legendarisk milepæl

Det berømte indeks, der er kendt for at være vært for de 500 mest indflydelsesrige og største virksomheder efter markedsværdi på NYSE (selvom der også er andre kvalificerende krav), er synonymt med mærker af en vis kaliber. For mange repræsenterer det en følelse af legitimitet og arv, som ikke kan købes.

Virksomheder debuterer ikke på eller forlader S&P 500 ofte – nogle har været på indekset i mere end 50 år – så ethvert nyt navn er store nyheder. Og rygterne siger, at det næste selskab, som kan være S&P’s seneste tilføjelse, er Palantir Technologies.

Men Palantir Technologies har været en forretning siden 2003 med en markedsværdi på mere end 30 milliarder dollars i årevis. Så hvad er pludselig ændret?

En ny æra for Palantir

Palantir blev først tippet til S&P-inkludering efter offentliggørelsen af dets finansielle resultater for 4. kvartal 2023 sidste indtjeningssæson.

Det er fordi, der er mere til inklusion på S&P end blot markedsværdi. Som S&P selv bemærker, skal virksomheder have en “historie med positiv indtjening og skal opfylde visse likviditets- og størrelsestærskler”.

I dets finansielle resultater for 4. kvartal 2023 rapporterede Palantir om et kæmpe hit af indtjening – herunder det faktum, at virksomheden var profitabel i første kvartal nogensinde. Efter at selskabet rapporterede et positivt GAAP-indkomsttal på over 30 millioner dollars den 13. februar, steg Palantir-aktiekurserne med tæt på 20%.

Men én svale gør ikke en sommer. Bemærk, at S&P Global-dokumentet, som vi refererede til ovenfor, nævner en historie om rentabilitet, ikke en engangshændelse.

Klokken er nu

Men med Palantir, der rapporterer sin indtjening senere i dag, kan alt det ændre sig i løbet af et par timer. Hvis virksomheden rapporterer to på hinanden følgende kvartaler med rentabilitet – eller endnu bedre, stigende overskud QoQ – opfylder det sandsynligvis berettigelseskravene for S&P 500-inkludering.

Prognoser blandt analytikere er enige om, at mere rentabilitet er meget sandsynligt for Q1’s resultater. Faktisk hævede megabanken Citigroup netop i dag sit kursmål for Palantir Technologies markant, fra $20 til $23, før indtjeningen.

Plus, der er det faktum, at Palantir-aktien er steget med over 6% i dag alene indtil videre, hvilket indikerer en klar bullishness, selvom de amerikanske markeder kun har været åbne et par timer.

Og da Palantir er en AI-teknologiaktie, kan himlen meget vel være grænsen derfra. S&P-banden er måske på udkig efter undskyldninger for at tilføje den nuværende aktie til fold nu.

Hvad vil der ske med Palantirs aktiekurs, hvis den tilslutter sig S&P 500-indekset?

S&P Global bemærker, at aktier, der tilføjes til S&P 500-indekset, har en tendens til at klare sig meget godt, når de er udpeget som medlemmer, og aktiekurserne skyder i vejret ved nyhederne.

Historisk set vil den nye tilføjelses aktiekurs på imponerende vis overgå selve S&P 500-indekset mellem dets ‘meddelelsesdato’ (for debut på indekset) og den effektive dato, hvor det tilføjes. Dette efterfølges normalt af en kort rettelse.

En del af grunden til dette er, at fonde, der følger indekset (og der er mange af dem) skal have ejerandele i alle selskaberne på S&P, hvilket betyder, at en bølge af prestigefyldte fonde vil købe Palantir-aktier, så snart selskabet lister.

Derfra er det sandsynligt, at markedsstemningen kun vil tage det til nye højder. Men alt dette er stadig, på dette tidspunkt formodning. I hvert fald indtil Palantirs indtjening i dag.

Palantir Technologies vil rapportere sine Q1-resultater efter lukning af amerikanske markeder i dag, med en webcast, der afholdes for at diskutere resultaterne kl. 17.00 Eastern Time.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.