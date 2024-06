SEC udsteder Wells-meddelelse til Robinhood Crypto

US Securities and Exchange Commission (SEC) har udstedt en Wells Notice mod Robinhood, rettet mod den børsnoterede virksomheds kryptoforretning.

De regulatoriske nyheder så Robinhoods aktiekurs falde med omkring 2,2% i før-markedshandel. Robinhood aktiekursen var på $17,95 kl. 9:20 ET mandag.

SEC’s meddelelse til Robinhood Crypto

Ifølge Wells Notice påstår SEC overtrædelser af afsnit 15(a) og 17A i Securities Exchange Act af 1934 mod Robinhood Crypto.

Specifikt angiver SEC sit næste skridt med at tage en håndhævelseshandling mod Robinhood Crypto LLC, hvor efterforskningsstævninger er blevet sendt rundt om platformens kryptolister, varetægt blandt andre operationer.

SEC-medarbejdernes “foreløbige afgørelse” er, at agenturet kan fortsætte med en håndhævelsessag indgivet mod virksomheden.

I et svar offentliggjort den 6. maj sagde Robinhood, at det var skuffet over SEC’s handlinger, som kommer på trods af virksomhedens forsøg på at registrere sig.

“Efter mange års god tro forsøg på at arbejde sammen med SEC for at skabe klarhed i lovgivningen, herunder vores velkendte forsøg på at ‘komme ind og registrere’, er vi skuffede over, at agenturet har besluttet at udstede en Wells Notice relateret til vores amerikanske kryptoforretning.” Dan Gallagher, Chief Legal, Compliance and Corporate Affairs Officer hos Robinhood Markets, Inc., sagde i et svar delt via et blogindlæg.

Gallagher tilføjede: “Vi er overbevist om, at aktiverne, der er noteret på vores platform, ikke er værdipapirer, og vi ser frem til at engagere os med SEC for at gøre det klart, hvor svag en sag mod Robinhood Crypto ville være på både fakta og loven.”

Robinhood Crypto afnoterede en række tokens midt i SEC’s undertrykkelse af kryptoområdet.

Platformen skrinlagde også produkter som krypto-udlån og staking midt i den amerikanske værdipapirtilsynsmyndigheds påstande, der udpegede flere tokens som værdipapirer i retssager anlagt mod Coinbase, Binance og andre kryptoplatforme.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.