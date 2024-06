Skal du købe Howmet Aerospace på nuværende niveau?

Howmet Aerospace Inc. (NYSE: HWM) afslørede for nylig fremragende præstationstal for første kvartal af 2024. Selskabets indtjeningsrapport for 1. kvartal 2024, der blev udgivet den 2. maj 2024, oversteg markedets forventninger på tværs af nøglemålinger og drev aktien til nye alle- tidshøjder.

Med en robust omsætning på $1,82 milliarder, hvilket repræsenterer en bemærkelsesværdig stigning på 14% år over år, rapporterede virksomheden en indtjening per aktie (EPS) på $0,57, hvilket overgik estimater med $0,05.

Stigningen i omsætningen var primært drevet af en fremgang i den kommercielle luftfartssektor, som oplevede en bemærkelsesværdig vækst på 23 %.

Navnlig steg virksomhedens nettoindtægt til $243 millioner i 1. kvartal 2024 sammenlignet med $148 millioner i den tilsvarende periode året før. Driftsindtægtsmarginen var også vidne til et markant stigning og nåede 20,2%.

På baggrund af disse fantastiske økonomiske resultater reviderede Howmet sine forventninger for hele 2024 opad, hvilket afspejler et optimistisk udsigter for fremtidige vækstudsigter.

På trods af udfordringer forbundet med Boeing 737 MAX-programmet, herunder langsommere produktionshastigheder, forbliver virksomheden robust og forventer et vedvarende momentum på tværs af sine diversificerede slutmarkeder.

Lad os nu dykke ned i diagrammerne for at få dybere indsigt i Howmet Aerospaces aktiepræstation og vurdere dens potentielle bane i kølvandet på disse imponerende indtjeningsresultater.

Langsigtet bullish trend forbliver intakt

Howmets aktie har været i en langsigtet opadgående tendens siden post-COVID krise-rallyet. Efter at have styrtet ned til under-$10-niveauer under markedsdykket i begyndelsen af 2020, er aktien steget til sit nuværende $80-niveau næsten non-stop.

Det forblev rækkevidde i en periode mellem maj 2021 og oktober 2022, men fik hurtigt et udbrud og marcherede opad. Siden oktober 2023 har den oplevet et stærkt opadgående momentum, der har taget det fra niveauer under $45 til i øjeblikket nær $80.

HWM-diagram af TradingView

Fordi bevægelsen har været skarp og pludselig, ligger Howmets største støtte på langsigtede diagrammer tæt på $48. Så længe den ikke går under det niveau eller bryder sin langsigtede bullish trendlinje, kan investorer fortsætte med at holde aktien.

Kortsigtede gap-up niveauer bør holde

På de kortsigtede timediagrammer ser aktien ekstremt stærk ud lige nu. Alle momentumindikatorer er i øjeblikket i den stærke positive zone. På dette tidspunkt frarådes det kraftigt at shorte aktien.

HWM-diagram af TradingView

Handlende, der ønsker at tage en lang handel, kan overveje at åbne en position på det nuværende niveau med et profitmål tæt på $88. Men det øjeblikkelige stop-tab for denne handel er $73,8, og hvis aktien falder under den gap-up-åbning, den lavede i fredags, bør de sælge deres positioner, for så kan den falde til tæt på $65-niveauer hurtigt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.