BP rapporterer et fald på 40 % i indtjeningen i 1. kvartal, der er bagud efter branchekolleger på trods af lave energipriser

BP har rapporteret et betydeligt fald på 40% i første kvartals indtjening, hvor overskuddet faldt til 2,7 milliarder dollars, hvilket underperformede i forhold til analytikernes forventninger på grund af lavere energipriser og driftsmæssige tilbageslag, herunder et amerikansk raffinaderi-udfald.

Sakker bagud midt i branchens udfordringer

BP’s seneste økonomiske resultater markerer det som det sidste af de førende vestlige oliegiganter, der offentliggør sin indtjening for første kvartal.

I modsætning hertil leverede Shell et robust nettooverskud på 7,7 milliarder dollars i sidste uge, og drager fordel af forstyrrelser i Rødehavets skibsfart og russisk raffinering, der øgede oliehandelsaktiviteterne.

I mellemtiden rapporterede andre industrimodparter som Exxon Mobil, Chevron og TotalEnergies fald i deres overskud, hovedsagelig på grund af et kraftigt fald i naturgaspriserne, hvilket afspejler bredere markedsvolatilitet.

Udbyttestabilitet midt i finansiel belastning

På trods af nedturen har den London-baserede oliegigant fastholdt sit udbytte på 7,27 cent per aktie og fortsatte sit aktietilbagekøbsprogram til 1,75 milliarder dollars i de næste tre måneder.

Imidlertid faldt virksomhedens overskud 5% under analytikernes prognoser, hvilket komplicerede CEO Murray Auchincloss’ indsats for at stabilisere virksomheden efter hans forgængers, Bernard Looney, bratte tilbagetræden i september.

Strategiske skift og omkostningsbesparende tiltag

Auchincloss, der tidligere fungerede som økonomichef under Looney, har lovet at strømline BP’s drift og reducere omkostningerne midt i en voksende investorskepsis over for virksomhedens strategi om at flytte fokus fra traditionel olie og gas til at udvide sin lavemissionsforretning.

Som en del af denne strategi har BP sat et mål om at opnå kontante omkostningsbesparelser på mindst 2 milliarder USD inden udgangen af 2026 i forhold til 2023-niveauer.

Finansiel sundhed og markedsreaktion

BP’s pengestrøm faldt med 34% til 5 milliarder dollars efter genopbygning af diesel- og benzinlagre forud for sommersæsonen.

Derudover steg virksomhedens gæld til $53 milliarder, og dets gæld-til-markedsværdi-forhold steg til 22% fra 19,7% i det foregående kvartal.

Efter meddelelsen faldt BP’s aktier med 0,2 % ved 0852 GMT, hvilket underperformede sammenlignet med en stigning på 1,5 % for det europæiske energiindeks.

Mens BP navigerer i disse udfordrende tider, vil industrien nøje følge med i, hvordan dens nye strategier og omkostningsbesparende foranstaltninger udvikler sig for at genvinde fodfæste og investorernes tillid til et stadig mere konkurrencepræget og volatilt marked.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.