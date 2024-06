Luksus superbilproducenten Ferrari rapporterede i dag en positiv indtjening for 1. kvartal 2024, hvilket beviser, at virksomheder, der henvender sig til de rige og berømte, har haft langt mindre af inflationspres fra andre mærker.

Opmuntrende salg fra 12Cilindri- og 12Cilindri Spider-modellerne, samt en højere procentdel af kunder, der personliggjorde deres allerede skræddersyede køretøjer, var store bidragydere.

“Omsætning og overskud registrerede tocifret vækst med stabile leverancer. Dette blev opnået gennem et endnu stærkere produkt- og landemix, samt et større bidrag fra personaliseringer. Vores strategi for værdi i forhold til volumen fortsætter med at være succesfuld,” siger Benedetto Vigna, CEO af Ferrari.

Fortjenesten stiger næsten 20 %

Ferraris justerede nettooverskud lå på €352 millioner for kvartalet, en år-til-år stigning på 19%.

I mellemtiden steg nettoomsætningen med 11 % år-til-år til 1,58 milliarder dollars.

EPS oplevede også en sund stigning på €1,95 pr. aktie, en stigning på 20 % sammenlignet med €1,63 EPS i 1. kvartal 2023.

