Jim Cramer siger, at Apple er ‘meget bankable’ efter deres iPad-begivenhed

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Jim Cramer siger, at Tim Cook – administrerende direktør for Apple Inc (NASDAQ: AAPL) og hans team er “meget bankable”, efter at tech-giganten lancerede nye iPads med sin seneste M4-chip tirsdag.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Cramer gentager et bullish syn på $AAPL

Copy link to section

Det er første gang, det multinationale har lanceret nye versioner af iPad siden oktober 2022. Ifølge CEO Tim Cook:

Dette er den største dag for iPad siden introduktionen.

Cramer gentog sin bullish holdning til $AAPL, også fordi det Nasdaq-noterede firma er ved at udvikle sin egen AI-chip til datacentre, ifølge en WSJ-rapport tirsdag.

Han forbliver optimistisk, selvom Apple rapporterede om et hit på 10 % af iPhone-salget i dets regnskabsmæssige andet kvartal i sidste uge (få mere at vide). Aktierne i tech titan er stadig steget 10% i forhold til deres seneste lave ved skrivning.

Apple AI-chip er anderledes end Nvidias

Copy link to section

Bemærk, at arbejde på en AI-chip ikke sætter Apple i direkte konkurrence med Nvidia i sig selv.

Det er fordi det produkt, den udvikler, formodes at blive brugt til “slutning”, mens Nvidias produkter primært bruges til “træning”. Alligevel sagde Mad Money-værten på CNBCs ” Squawk on the Street “:

Dette er et meget godt tegn, fordi det er begyndelsen på, hvad jeg betragter som Apple-forseelsen på AI. Du begynder at tænke, at den måske fortjener en 25 eller 26 multiplum.

Tirsdag gentog analytikere hos Bank of America deres “køb”-rating på Apple-aktier, der ved skrivning giver et udbytte på 0,55 %.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.